Театр "Город" покажет спектакль о подростках в пустом городе

В пятницу, 5 апреля, в 18:30, а также 6, 20 и 21 апреля, в 18:00, театр "Город" представит премьеру спектакля "Миражи" (16+) — драму по пьесе Анны Сливко "Тим".

Пьеса создана в рамках экспериментального проекта для подростков "Подтекст: Юность" Московского академического театра им. Маяковского.

"Это история о подростках, пытающихся жить в условиях заброшенного города. Планы побега и невозможность говорить со взрослыми, желание свободы и создание мира миражей. Своего рода притча о том, как реальность и вымысел могут переплетаться и как важно не быть одному", — рассказывают организаторы.

Режиссер — Митя Калинкин, художник — Маша Неязова.

Спектакль покажут в Театральном пространстве "Дом" (ул. Подшипниковая, 15а).