Театр "Город" покажет спектакль о подростках в пустом городе

В пятницу, 5 апреля, в 18:30, а также 6, 20 и 21 апреля, в 18:00, театр "Город" представит премьеру спектакля "Миражи" (16+) — драму по пьесе Анны Сливко "Тим".
Пьеса создана в рамках экспериментального проекта для подростков "Подтекст: Юность" Московского академического театра им. Маяковского.
"Это история о подростках, пытающихся жить в условиях заброшенного города. Планы побега и невозможность говорить со взрослыми, желание свободы и создание мира миражей. Своего рода притча о том, как реальность и вымысел могут переплетаться и как важно не быть одному", — рассказывают организаторы.
Режиссер — Митя Калинкин, художник — Маша Неязова.
Спектакль покажут в Театральном пространстве "Дом" (ул. Подшипниковая, 15а).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.