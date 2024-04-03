16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Юрий Башмет: фестиваль "Славянский дом" — объединение славянской культуры через классическую оперу Артисту Самарского театра драмы Владимиру Гальченко присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Молодежный театр из Самарской области стал серебряным призером V сезона "Театрального Приволжья" Итоги V сезона фестиваля "Театральное Приволжье" подведут во всемирный день театра Театр "Грань" выступит на выставке-форуме "Россия"

Театр Культура

Артисту Самарского театра драмы Владимиру Гальченко присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 342
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Указом президента Российской Федерации от 3 апреля 2024 № 233"О награждении государственными наградами Российской Федерации" артисту Самарского академического театра драмы им. М. Горького, лауреату "Золотой маски", председателю Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимиру Гальченко присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации".

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Владимир Александрович окончил Воронежский государственный институт искусств в 1985 г. и с этого времени служит в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького.

С первых дней работы он проявил себя как талантливый перспективный артист с яркой индивидуальностью, способный решать любые творческие задачи, поставленные режиссером. Первая главная роль — Гарольд в спектакле "Гарольд и Мод" К. Хиггинса и Ж.-К. Каррьера в творческом дуэте с народной артисткой СССР Верой Ершовой сделала молодого актера любимцем самарского театрального зрителя. За блестяще сыгранные роли мирового репертуара в 2000 г. Владимиру Гальченко присваивается почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

Многие годы Владимир Гальченко является ведущим артистом театра, он постоянно занят в текущем репертуаре, у него яркие незабываемые роли, он пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики. Сегодня увидеть любимца нескольких поколений самарского зрителя можно в спектаклях: И. Губач "Корсиканка" (Наполеон), П. Шеффер "Амадеус" (Иосиф II), Л. Толстой "История лошади" (Князь Серпуховской), А. Кристи "И никого не стало" (Лоуренс Джон Уоргрейв), Д. Вассерман "Полет над гнездом кукушки" (Хардинг), Дж. Патрик "Все любят Памелу" (Сол Бозо).

В процессе работы в театре у Владимира Александровича проявились его неординарные организаторские способности. В 2006 году он избирается председателем Самарского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. Под его руководством театральное сообщество в Самаре получило новые перспективы, новые направления работы. Владимир Гальченко является организатором таких фестивалей, как "Волжские театральные сезоны" и "Волга театральная", которые постоянно проводятся на площадках Самарских театров и пользуются популярностью у театров Поволжья и России.

В 2017 г. заслуженный артист России Владимир Гальченко становится лауреатом Национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Лучшая роль второго плана" (оперетта/мюзикл) за исполнение роли Князя Серпуховского в спектакле "Истрия лошади" по Л. Толстому.

В 2017 г. актеру присваивается почетное звание "Народный артист Самарской области".
В январе 2023 г. в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького к юбилею Владимира Гальченко состоялась премьера спектакля "Фредерик, или Бульвар преступлений" по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5