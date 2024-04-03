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Общество

Авито запускает в Самаре отдельный раздел Авито Молл

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито запускает отдельный раздел внутри мобильного приложения, где будут продаваться товары в новом и "как новом" состоянии только от отобранных верифицированных продавцов с высокой репутацией. Товары будут доступны для покупки онлайн с доставкой, кроме того, на них будет действовать опция возврата.

Проект получил название "Авито Молл" и отличается оформлением главной страницы от основного пространства Авито. В разделе можно будет приобрести товары основных потребительских категорий Авито: одежду, обувь и аксессуары, товары для детей и игрушки, электронику, запчасти, мебель и товары для дома.

Раздел стал доступен 100% пользователей на мобильных устройствах во всех регионах России. Зайти в Авито Молл можно будет с главной страницы приложения, через сториз, кроме того, запущен отдельный фильтр в поиске по товарам "Авито Молл".

Особенность раздела в том, что он работает по следующей модели: покупка всех товаров (кроме самых крупногабаритных*) доступна онлайн через Авито Доставку, а все товары, представленные в нем,  —  в новом и "как новом" (отличном, без следов эксплуатации) состоянии.

Также, на объявления раздела будет распространяться опция возврата после покупки: в течение 14 дней  —  от частных продавцов, и в течение 15 дней  —  от компаний. По данным платформы, в первом квартале 2024 г. самарцы увеличили число заказов через Авито Доставку на 68% (по сравнению с первым кварталом 2023 года), а средний чек покупки в Самаре составил 2 700 рублей. Самыми популярными категориями товаров для покупки онлайн в Самаре являются "Одежда, обувь и аксессуары", "Запчасти и аксессуары", "Детская одежда и обувь" и "Красота и здоровье".

В Авито Молле будут представлены отобранные частные и профессиональные продавцы с рейтингом не ниже 4,5 звезд, заработавшие себе репутацию на платформе и положительные отзывы. Кроме того, продавцы Авито Молла подтвердили свой профиль — прошли проверку документов по паспорту (либо Госуслугам и другим способам подтверждения личности) или ИНН.

А Авито, считают, что такой формат облегчает покупателям поиск новых товаров и вещей в отличном состоянии, отсекая нерелевантные и подержанные варианты. А продавцам позволит привлечь дополнительный трафик на свои объявления за счет нахождения в выделенном пространстве.

"Мы начали первые тесты этого сервиса год назад, тогда в закрытом режиме раздел стал на несколько недель доступен одному миллиону пользователей Авито. В течение года мы совершенствовали механики и работали над ассортиментом Молла — к открытию в нем доступно почти 4 млн объявлений от 30 000 продавцов. Уже по итогам тестов мы увидели, что в Авито Молле продажи выше на 11%, чем в основном пространстве Авито. Для нас Авито Молл — это пользовательский опыт нового уровня на Авито: избранные продавцы платформы, возможность получить лучшие предложения по всей России, чистота и аккуратность контента  —  в фотографиях и описаниях объявлений. А наличие товаров в новом и "как новом" состоянии от магазинов и частных продавцов позволит выбрать оптимальный вариант на свой бюджет," — отметила Ирина Грачева, директор по продуктам Авито Товаров.

При этом, как подчеркнул в материале гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров, Авито, в отличие от маркетплейсов, продолжает фокусироваться на работе в с2с сегменте. Большую часть  выручки Авито, согласно отчетности компании, составляет плата за размещение объявлений.

Напомним, что в июле 2023 г. платформа запустила на мобильных устройствах Авито Премиум — отдельное пространство, в котором размещены объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность, а также вещи российских дизайнеров. Аутентификацию проводит по фото партнер Авито, международный лидер рынка проверки фэшн-товаров. Объявления в Авито Премиум набирают в среднем на 40% больше просмотров, чем в основном разделе одежды и обуви.

* - Товары, не подходящие по габаритам для Авито Доставки, в Авито Молле также будут с опцией доставки и возврата: но условия будут индивидуальные и зависеть от продавца.

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Вячеслав Гусев 05 апреля 2024 03:08 Представители диаспор в Самарской области высказались о важности соблюдения законов РФ и уважения местной культуры

Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?

Вячеслав Гусев 25 марта 2024 04:20 Данные об угрозах школам Самары после теракта в "Крокусе" прокомментировала Екатерина Мизулина

А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".

Ольга Здобнухина 21 марта 2024 15:33 Ситуация на грани: жители Самары высказались об изменении в закон об обращении с животными

Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

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