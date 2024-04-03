Пользователи Авито теперь будут видеть числовое значение своей репутации

Авито обновил репутационную систему "Качество сервиса", запущенную в тестовом режиме в конце прошлого года. Теперь пользователи будут видеть не только цветовую категорию, в которую их определила система, но и числовое значение своей репутации — от 0 до 100. Также на основе обратной связи от тестовой группы были доработаны параметры и формула оценки. Следующий шаг — полная раскатка репсистемы на всех продавцов на Авито.
Репутационная система призвана мотивировать пользователей повышать качество сервиса и предоставлять максимально достоверную информацию по объявлениям. В тестовом режиме система начала работать в сентябре 2023 года. С момента запуска специалисты Авито собирали обратную связь от участников тестовой группы и дорабатывали механику, чтобы сделать систему максимально справедливой и прозрачной.
Главным новшеством стала замена "цветовых" показателей на "числовой". Теперь пользователи могут видеть точное значение оценки качества сервиса, а вместо трех уровней (зеленый, желтый, красный) останется два — зеленый и красный. Пользователи с высоким уровнем качества сервиса могут получить дополнительные преимущества — цифровой бейдж "Надежный продавец" (в Товарах) или "Проверенный партнер" (в Авто), их объявления будут чаще показываться в рекомендациях и выше в результатах поиска. Исследования Авито показывают, что пользователи с бейджем "Надежный продавец" в Товарах получают на 10% больше контактов на один просмотр объявления и на 7% больше контактов на одно объявление, чем все остальные продавцы.
На оценку уровня сервиса сейчас влияют актуальность объявления, корректность цены и параметров, качество товара, наличие дублей, передача товаров в доставку, ответы в чатах и на звонки. При этом, было решено исключить такие параметры как скорость ответов в чате и скорость отправки товара, так как они были признаны не оптимальными для оценки качества взаимодействия с частными продавцами. Показатель регулярно обновляется. В расчете используются данные за последние 30 дней, когда в профиле были активные объявления. Каждый критерий оценивается по стобалльной шкале, а общий уровень сервиса выставляется по самому низкому показателю.
В настоящее время обновленная система оценки качества сервиса запущена в вертикалях "Товары" и "Авто". Если пользователь выставляет объявление в сразу в обеих, то он получит общую оценку, которая будет определяться по наименьшему значению параметра. Если пользователь находится в красной зоне, ограничения коснутся только объявлений в той вертикали в которой человек не дотянул по параметрам сервиса, а поощрения будут не доступны в обеих.
В настройках профиля пользователи могут увидеть свою оценку по каждому параметру, а также получить рекомендации по совершенствованию уровня сервиса. Оценка по-прежнему видна только самому продавцу и недоступна для других пользователей платформы. Сегодня система "Качество сервиса" включена у 25% активных продавцов платформы. До конца года планируется масштабировать ее на всех пользователей Авито.
"Система "Качество сервиса" — это прежде всего тот инструмент, который позволит продавцам вовремя обратить внимание на возможные недостатки в процессе взаимодействия с покупателями и улучшить его. А значит — повысить продажи. Наши исследования показывают, что покупатели охотнее совершают покупки, если могут увидеть в профиле продавца полную информацию о товаре и фото, а сам пользователь отвечает на сообщения и звонки. Наша цель — через обратную связь с пользователями повышать уровень сервиса и прозрачность сделок на Авито. Это ситуация win-win, когда мы даем возможность покупателям быстрее находить добросовестных продавцов, а продавцам — своевременно корректировать поведение на платформе в том случае, если они невольно перестали задумываться о качестве взаимодействия с потенциальными покупателями", — рассказала директор по продукту департамента доверия и безопасности Наталья Юматова.
Согласно данным Авито, общий уровень сервиса продавцов, в профилях которых была включена репутационная система, заметно вырос за время тестового запуска. Так количество пользователей с "зеленой" репутацией увеличилось на 16%, а с "красной" наоборот снизилось на 18%.
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.