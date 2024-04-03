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Преступления Происшествия

Задержанной со взяткой от 17 студентов оказалась сотрудница СамГУПС

CАМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности задержания преподавательницы с 345 тыс. рублей.

Напомним, 58-летнюю руководительницу одного из отделений среднего специального учебного заведения — структурного подразделения регионального вуза задержали на рабочем месте с деньгами. По версии следствия, она получила 345 тыс. руб. за проставление оценок и зачетов 17 студентам.

Подозреваемую "взяли" сотрудники самарской транспортной полиции при содействии ОМОН "Смерч" (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Далее Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ленинский районный суд уже принял решение об аресте.

По данным источников, речь может идти про женщину по фамилии Зубкова. Она трудилась в руководстве заочного отделения Самарского техникума железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова. Это филиал Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС). Пока расследование продолжается.

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