"ЭнергосбыТ Плюс" провел с приставами рейд по самарским должникам за тепло

Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с представителями службы судебных приставов провели рейд по должникам Промышленного района областной столицы. В результате у неплательщика, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 180 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Hyundai Solaris.

В постоянном режиме энергетики проводят масштабную работу по информированию неплательщиков, направлению заявлений в суд и взысканию просуженной задолженности. В частности, в рамках акции "Внимание! Должник" судебные приставы и специалисты энергосбытовой компании проводят рейды по автовладельцам.

"Данные рейды являются крайней мерой, когда неплательщик отказывается идти на контакт с поставщиком ресурсов. В случае конфискации имущества автовладельцам предоставляется возможность в течение 5 дней погасить свой долг и вернуть автомобиль. Если этого не происходит, имущество реализуется с торгов в счет погашения имеющейся задолженности", — отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Смыслов.

Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия.