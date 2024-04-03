"ЭнергосбыТ Плюс" провел с приставами рейд по самарским должникам за тепло

Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с представителями службы судебных приставов провели рейд по должникам Промышленного района областной столицы. В результате у неплательщика, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 180 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Hyundai Solaris.
В постоянном режиме энергетики проводят масштабную работу по информированию неплательщиков, направлению заявлений в суд и взысканию просуженной задолженности. В частности, в рамках акции "Внимание! Должник" судебные приставы и специалисты энергосбытовой компании проводят рейды по автовладельцам.
"Данные рейды являются крайней мерой, когда неплательщик отказывается идти на контакт с поставщиком ресурсов. В случае конфискации имущества автовладельцам предоставляется возможность в течение 5 дней погасить свой долг и вернуть автомобиль. Если этого не происходит, имущество реализуется с торгов в счет погашения имеющейся задолженности", — отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Смыслов.
Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!