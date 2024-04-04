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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре фонтаны запустят 20 апреля

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тестовый запуск городских фонтанов запланирован на 20 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

На постоянной основе фонтаны будут работать с 1 мая.

"С прошлого года городских фонтанов, с учетом "сухих", уже 50 — добавился световой фонтан, находящийся в границах площади Памяти, — рассказали в горадминистрации. — С учетом запланированных на этот год ремонтных работ предполагается, что работать будут 48 фонтанов".

 

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