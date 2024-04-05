Поселок Шлюзовой и село Утевка в Самарской области получили статус исторических поселений

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым Перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Самарской области, будет расширен. Документ опубликован на сайте региональных властей и подписан и. о. первого вице-губернатора Натальей Катиной.

В соответствии с постановлением, Перечень дополнят двумя объектами — поселком Шлюзовой (Тольятти) и селом Утевка.

Сейчас в Перечне четыре населенных пункта: помимо вновь добавленных это города Самара и Сызрань.

Напомним, ранее сообщалось, что пос. Шлюзовой и с. Утевка могут получить статус исторического поселения.

"На основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований выполнена научно-проектная работа по изучению истории поселка Шлюзового в Тольятти и села Утевки, — рассказали в УГООКН. — По результатам исследований управление подготовило проекты постановлений об утверждении границ территории, требований к градостроительным регламентам и предметов охраны исторических поселений регионального значения Шлюзового в Тольятти и Утевки".

Полученный статус позволит населенным пунктам претендовать на получение дополнительного финансирования на работы по сохранению объектов культурного наследия и благоустройству территорий.