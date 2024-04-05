16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Поселок Шлюзовой и село Утевка в Самарской области получили статус исторических поселений И.о. вице-губернатора Дмитрий Кочергин покидает пост В Самарской области жителям пострадавших от паводка домов окажут помощь Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на совещании в облправительстве Ход строительства нового моста через Волгу обсудили в правительстве Самарской области

Облправительство Власть и политика

Поселок Шлюзовой и село Утевка в Самарской области получили статус исторических поселений

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 152
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым Перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Самарской области, будет расширен. Документ опубликован на сайте региональных властей и подписан и. о. первого вице-губернатора Натальей Катиной.

В соответствии с постановлением, Перечень дополнят двумя объектами — поселком Шлюзовой (Тольятти) и селом Утевка.

Сейчас в Перечне четыре населенных пункта: помимо вновь добавленных это города Самара и Сызрань.

Напомним, ранее сообщалось, что пос. Шлюзовой и с. Утевка могут получить статус исторического поселения.

"На основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований выполнена научно-проектная работа по изучению истории поселка Шлюзового в Тольятти и села Утевки, — рассказали в УГООКН. — По результатам исследований управление подготовило проекты постановлений об утверждении границ территории, требований к градостроительным регламентам и предметов охраны исторических поселений регионального значения Шлюзового в Тольятти и Утевки".

Полученный статус позволит населенным пунктам претендовать на получение дополнительного финансирования на работы по сохранению объектов культурного наследия и благоустройству территорий.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:04 "Это святая акция": Самарская область присоединится к международному проекту "Сад памяти"

Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5