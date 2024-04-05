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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" проведет температурные испытания тепловых сетей от котельной №8 в Тольятти

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На следующей неделе — с 10 по 11 апреля — специалисты "Т Плюс" проведут испытания тепловых сетей мкр. Шлюзовой и мкр. Жигулевское море Комсомольского района Тольятти повышенной температурой воды. Испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводится с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и направлено на повышение эксплуатационной надежности коммуникаций.

Данное мероприятие является обязательным и проводится в соответствии с нормативными требованиями "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" и "Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя".

Во избежание несчастных случаев и повреждения систем отопления и другого теплопотребляющего оборудования необходимо:

— отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и во внутридомовых системах отопления и горячего водоснабжения;

— соблюдать осторожность при пользовании горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;

— не прикасаться к горячим поверхностям трубопроводов, оборудования систем отопления и горячего водоснабжения и отопительных приборов;

— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

— ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

— разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача отопления и горячее водоснабжение потребителям будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после завершения испытаний и устранения выявленных дефектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: (8482) 71-92-52 и (8482) 28-33-22.

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