"Т Плюс" проведет температурные испытания тепловых сетей от котельной №8 в Тольятти

На следующей неделе — с 10 по 11 апреля — специалисты "Т Плюс" проведут испытания тепловых сетей мкр. Шлюзовой и мкр. Жигулевское море Комсомольского района Тольятти повышенной температурой воды. Испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводится с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и направлено на повышение эксплуатационной надежности коммуникаций.
Данное мероприятие является обязательным и проводится в соответствии с нормативными требованиями "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" и "Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя".
Во избежание несчастных случаев и повреждения систем отопления и другого теплопотребляющего оборудования необходимо:
— отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и во внутридомовых системах отопления и горячего водоснабжения;
— соблюдать осторожность при пользовании горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;
— не прикасаться к горячим поверхностям трубопроводов, оборудования систем отопления и горячего водоснабжения и отопительных приборов;
— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
— ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
— разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.
Подача отопления и горячее водоснабжение потребителям будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после завершения испытаний и устранения выявленных дефектов.
Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: (8482) 71-92-52 и (8482) 28-33-22.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!