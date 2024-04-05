В Самарской области оборот субъектов МСП превысил 2 трлн рублей

Результаты работы субъектов малого и среднего предпринимательства в Самарской области по итогам 2023 года озвучили в Минэкономразвития региона.
Оборот предприятий МСП, куда входят микропредприятия, малые и средние компании, за 2023 год составил 2,045 трлн рублей. Это на 18,9% больше, чем годом ранее. По итогам 2022 года оборот субъектов МСП составил 1,72 трлн рублей.
"Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики", — отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.
В сегменте МСП сегодня занят каждый третий житель трудоспособного возраста, включая самих предпринимателей. Всего в губернии зарегистрировано более 130 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и свыше 220 тысяч самозанятых граждан.
"Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, рост денежного оборота, высокая востребованность инструментов поддержки свидетельствуют о комфортных условиях для бизнеса в регионе, о том, что предприниматели используют для своего развития все имеющиеся ресурсы и возможности", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", региональные меры поддержки охватывают все сферы деятельности и жизненные циклы бизнеса. Для того чтобы разобраться в многообразии инструментов поддержки и подобрать наиболее подходящие, предприниматели могут обращаться в центры "Мой бизнес".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей