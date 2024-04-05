В Самарской области оборот субъектов МСП превысил 2 трлн рублей

Результаты работы субъектов малого и среднего предпринимательства в Самарской области по итогам 2023 года озвучили в Минэкономразвития региона.

Оборот предприятий МСП, куда входят микропредприятия, малые и средние компании, за 2023 год составил 2,045 трлн рублей. Это на 18,9% больше, чем годом ранее. По итогам 2022 года оборот субъектов МСП составил 1,72 трлн рублей.

"Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики", — отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

В сегменте МСП сегодня занят каждый третий житель трудоспособного возраста, включая самих предпринимателей. Всего в губернии зарегистрировано более 130 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и свыше 220 тысяч самозанятых граждан.

"Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, рост денежного оборота, высокая востребованность инструментов поддержки свидетельствуют о комфортных условиях для бизнеса в регионе, о том, что предприниматели используют для своего развития все имеющиеся ресурсы и возможности", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", региональные меры поддержки охватывают все сферы деятельности и жизненные циклы бизнеса. Для того чтобы разобраться в многообразии инструментов поддержки и подобрать наиболее подходящие, предприниматели могут обращаться в центры "Мой бизнес".