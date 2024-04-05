"Т Плюс" проведет температурные испытания тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ

С 10 по 11 апреля специалисты "Т Плюс" проведут испытания тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ на максимальную (расчетную) температуру теплоносителя. Подобная проверка традиционно проводится не реже одного раза в пять лет перед окончанием отопительного сезона. Основная цель испытаний — выявление дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и другого оборудования для повышения эксплуатационной надежности коммуникаций.
Во избежание несчастных случаев и повреждения систем отопления и другого теплопотребляющего оборудования необходимо:
— отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и во внутридомовых системах отопления и горячего водоснабжения;
— соблюдать осторожность при пользовании горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;
— не прикасаться к горячим поверхностям трубопроводов, оборудования систем отопления и горячего водоснабжения и отопительных приборов;
— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
— ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
— разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.
Подача отопления на социальные объекты будет восстановлено после завершения испытаний и устранения выявленных дефектов.
Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать на "горячую линию" Сызранских тепловых сетей по телефону 8 (8464) 92-92-51, указав точное место и адрес обнаружения повреждения.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!