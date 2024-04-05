"Т Плюс" проведет температурные испытания тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ

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С 10 по 11 апреля специалисты "Т Плюс" проведут испытания тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ на максимальную (расчетную) температуру теплоносителя. Подобная проверка традиционно проводится не реже одного раза в пять лет перед окончанием отопительного сезона. Основная цель испытаний — выявление дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и другого оборудования для повышения эксплуатационной надежности коммуникаций.