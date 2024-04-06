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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Урал"

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 апреля, "Крылья Советов" в Екатеринбурге обыграли "Урал" - 2:1, сообщает сайт самарского клуба.

Счет в матче открыли самарцы на 16 минуте встречи. Удар Романа Ежова голкипер уральцев Илья Помазун парировал, первым на добивании оказался Франко Орозко, и с его ударом вратарь справился, а третий удар в исполнении Омара Рахмановича достиг цели — 0:1.

На 40 минуте встречи после штрафного удара Ильи Ишкова арбитр встречи Павел Кукуян зафиксировал игру руками со стороны Романа Евгеньева и назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Алексей Каштанов — 1:1.

На 60 минуте за второе предупреждение был удален Итало, и хозяева поля оказались в меньшинстве.

На 80 минуте матча вратарь "Урала" Илья Помазун сфолил на Юрии Горшкове, Павел Кукуян сначала не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра VAR назначил пенальти. Его реализовал Омар Рахманович — 1:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают казанский "Рубин". Игра 24 тура состоится в воскресенье, 14 апреля, в 19:00.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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