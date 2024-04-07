ФК "Акрон" обыграл "Торпедо" - 2:1

В матче 23-го тура Мелбет Первой лиги 6 апреля ФК "Акрон" победил московское "Торпедо" на стадионе "Кристалл", сообщает пресс-служба тольяттинской команды. Итог матча - 2:1.

Счет на восьмой минуте открыл защитник "Торпедо" Александр Иваньков. Однако уже через 10 минут в результате гола Константина Савичева табло показало 1:1. Окончательный результат матча обеспечил удар полузащитника Никиты Глушкова на 36-й минуте.

Команда "Акрона" в режиме онлайн поднялась на первую строчку турнирной таблицы Первой лиги.