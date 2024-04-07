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Футбол Спорт

ФК "Акрон" обыграл "Торпедо" - 2:1

ЖИГУЛЕВСК. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 23-го тура Мелбет Первой лиги 6 апреля ФК "Акрон" победил московское "Торпедо" на стадионе "Кристалл", сообщает пресс-служба тольяттинской команды. Итог матча - 2:1.

Фото: ФК "Акрон"

Счет на восьмой минуте открыл защитник "Торпедо" Александр Иваньков. Однако уже через 10 минут в результате гола Константина Савичева табло показало 1:1. Окончательный результат матча обеспечил удар полузащитника Никиты Глушкова на 36-й минуте.

Команда "Акрона" в режиме онлайн поднялась на первую строчку турнирной таблицы Первой лиги.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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