С 26 марта по 5 апреля 2024 года в Самарской области прошел VIII всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. "Центр специального образования" Самарской области в рамках фестиваля организовал и представил 26 площадок из разных ведомств: образования, культуры и социальной защиты, СОНКО.

Цель мероприятия — распространение информации об аутизме в Самарской области и включение лиц с расстройством аутистического спектра (РАС) в социальную среду и повседневную жизнь. На площадках фестиваля транслировались лучшие практики поддержки людей с аутизмом и их семей: акция "Зажги синим!", конференция "Особенности обучения и воспитания детей с РАС", инклюзивный фестиваль "Мы вместе", адаптированные экскурсии в музейно-выставочный центр, тренинги для педагогов, открытые занятия и мастер-классы, творческие мастер-классы для детей, родителей и специалистов, выставки художественных работ и многое другое.

Художники, педагоги провели на базе Самарской областной библиотеки для молодежи инклюзивную встречу в рамках проекта "Читающая семья".

Сызранский филиал ГБОУ школа-интернат № 2 г. о. Жигулевск организовал детско-родительский квест "Шаг навстречу", где обучающиеся смогли взять на себя различные роли и прожить разнообразные ситуации из социальной жизни.

На круглых столах, "Школах родительского мастерства", "Родительских клубах", прошедших с участием специалистов, медицинских работников, НКО и родителей, обсуждались вопросы социализации и маршрутизации детей и людей с РАС.

На базе детского поликлинического отделения Новокуйбышевской центральной городской больницы" создан выездной консультативный пункт "Как помочь ребенку" с проведением анкетирования по выявлению у детей симптомов РАС и информированию по организации помощи ребенку.

В детской библиотеке № 25 ведущие специалисты читали лекции "Обзор методик и литературы, помогающих в развитии детей с аутизмом".

Специалисты совместно с волонтерами отдела молодежи Хворостянского района провели обучающие встречи с учащимися и студентами.

Педагоги, родители и дети участвовали в тренингах и творческо-практических мастер-классах, организованных специалистами ГБОУ СОШ "ОЦ" Южный город" пос. Придорожный.

В рамках работы площадки "Марафон "Маршрут ребенка с РАС: сопровождение через жизнь" ("Центр специального образования") руководители и специалисты здравоохранения, образования, соцзащиты, представители родительской общественности затронули наиболее частые и острые вопросы и проблемы, возникающие в процессе обучения, психосоциальной, медицинской абилитации и реабилитации детей с РАС. Спикеры Самарской, Московской, Воронежской областей делились ценным опытом, который можно реализовывать в своих организациях.

Дети и их родители приняли участие в творческих мероприятиях, мастер-классах, конкурсах, смотрели мультфильмы, читали стихи.

Каждый участник фестиваля имел возможность познакомиться с информационными материалами об аутизме. Более 900 человек приняло участие в мероприятиях фестиваля в Самарской области, которые создали инклюзивное пространство, где люди с особенностями могут получить поддержку.