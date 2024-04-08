Энергетики напомнили о правилах безопасности вблизи энергообъектов

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" призывают жителей региона соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов.

Специалисты компании круглосуточно контролируют состояние тепловых сетей в городах присутствия. Вместе с тем горожанам важно быть предельно внимательными и соблюдать следующие простые правила:

— отойти на безопасное расстояние от места выходы воды и пара;

— не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;

— водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;

— не находиться вблизи технологических объектов коммунальных служб.

Если вы заметили сбой в работе оборудования, утечку или парение — не приближайтесь к месту происшествия и воспользуйтесь онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.