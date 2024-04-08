Энергетики напомнили о правилах безопасности вблизи энергообъектов

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" призывают жителей региона соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов.
Специалисты компании круглосуточно контролируют состояние тепловых сетей в городах присутствия. Вместе с тем горожанам важно быть предельно внимательными и соблюдать следующие простые правила:
— отойти на безопасное расстояние от места выходы воды и пара;
— не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;
— водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;
— не находиться вблизи технологических объектов коммунальных служб.
Если вы заметили сбой в работе оборудования, утечку или парение — не приближайтесь к месту происшествия и воспользуйтесь онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!