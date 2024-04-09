Новый функционал "личных кабинетов" на сайте ФНС России экономит время налогоплательщиков

В 2024 году налоговой службой реализован новый функционал в линейке интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России. Одно из актуальных новшеств — с 1 апреля 2024 года через "Личный кабинет индивидуального предпринимателя" можно отправить 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности.
Сформировать отчетность можно бесплатно в программе "Налогоплательщик ЮЛ", после чего необходимо подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить подготовленный файл через "Личный кабинет индивидуального предпринимателя". Узнать о том, как получить КЭП, можно в специальном разделе официального сайта ФНС России "Как и где получить электронную подпись?".
Теперь индивидуальные предприниматели смогут отслеживать статус камеральной налоговой проверки с возможностью получения и последующего скачивания всех предусмотренных электронным документооборотом с налоговыми органами документов, подтверждающих отправку налоговой декларации в налоговый орган и результат ее обработки. К отправке через "Личный кабинет индивидуального предпринимателя" доступны следующие формы отчетности:
- декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (КНД 1152017);
- декларация на добычу полезных ископаемых (КНД 1151054);
- сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов (КНД 1110011);
- налоговая декларация по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина (КНД 1151074);
- налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы (КНД 1151089);
- налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград (КНД 1151090);
- налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (КНД 1151056);
- налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (КНД 1151059);
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) (КНД 1151020);
- сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора (КНД 1110022);
- налоговая декларация по водному налогу (КНД 1151072);
- единая (упрощенная) налоговая декларация (КНД 1151085);
- сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора, подлежащих уплате в виде единовременного взноса (КНД 1110022);
- налоговая декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств — членов Евразийского экономического союза (КНД 1151088);
- расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним (КНД 1151091);
- расчет суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним (КНД 1151101);
- персонифицированные сведения о физических лицах (КНД 1151162);
- расчет регулярных платежей за пользование недрами (КНД 1151026);
- расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (КНД 1151100);
- расчет по страховым взносам (КНД 1151111).
Еще одна новая функция стала доступна всем пользователям в линейке "личного кабинета" — подача заявления на отсрочку или рассрочку по налоговым платежам. Для этого достаточно заполнить форму заявления: в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" — подраздел "Рассрочка по налоговым платежам" раздела "Каталог обращений", подраздел "Изменить срок уплаты" раздела "Жизненные ситуации" "Личного кабинета индивидуального предпринимателя", подраздел "ЕНС" в разделе "Заявления. Запросы" "Личного кабинета юридического лица".
На странице заполнения заявления есть подсказки о том, какие обязательные документы необходимо загрузить в каждое поле. Решение налогового органа по результатам рассмотрения заявления будет направлено налогоплательщику в личный кабинет в установленные сроки. Кроме того, можно дополнительно воспользоваться "Интерактивным помощником в получении рассрочки по уплате налогов", в котором представлены алгоритм действий и подробная информация, как получить рассрочку.
Необходимо отметить, что электронный сервис "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России является одним их самых популярных в Самарской области — с налоговым органом через "личный кабинет" взаимодействуют каждый третий житель 63 региона, более 43 тысяч организаций и 71 тысяча индивидуальных предпринимателей.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
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