В Самарской области задержали нового подозреваемого в аферах в медицинской сфере

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве при поставке медицинских изделий. На этот раз под подозрение попал главврач Жигулевской ЦГБ Владимир Грунин.
По данным источника "Волга Ньюс", вопросы у правоохранителей возникли к контрактам на поставку медицинских изделий. Ущерб предварительно оценивается в 1,4 млн рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Жигулевский городской суд 8 апреля отправил Грунина под арест на два месяца — пока идет следствие.
Напомним, сейчас в Самарской области расследуют несколько громких уголовных дел, связанных с медицинской сферой. Под следствие попал даже бывший замминистра здравоохранения региона Асланбек Майрамукаев.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎