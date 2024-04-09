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Преступления Происшествия

В Самарской области задержали нового подозреваемого в аферах в медицинской сфере

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве при поставке медицинских изделий. На этот раз под подозрение попал главврач Жигулевской ЦГБ Владимир Грунин.

По данным источника "Волга Ньюс", вопросы у правоохранителей возникли к контрактам на поставку медицинских изделий. Ущерб предварительно оценивается в 1,4 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Жигулевский городской суд 8 апреля отправил Грунина под арест на два месяца — пока идет следствие.

Напомним, сейчас в Самарской области расследуют несколько громких уголовных дел, связанных с медицинской сферой. Под следствие попал даже бывший замминистра здравоохранения региона Асланбек Майрамукаев.

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