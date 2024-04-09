16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фестиваль "Славянский дом" в Самаре посетили 6 тысяч зрителей Юрий Башмет: фестиваль "Славянский дом" — объединение славянской культуры через классическую оперу Артисту Самарского театра драмы Владимиру Гальченко присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Молодежный театр из Самарской области стал серебряным призером V сезона "Театрального Приволжья" Итоги V сезона фестиваля "Театральное Приволжье" подведут во всемирный день театра

Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Любовный напиток"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Яркость и стремительность — фирменный почерк итальянского композитора Гаэтано Доницетти. Он написал свыше семидесяти опер, в 1832 году состоялась премьера оперы "Любовный напиток", и с тех пор она стала одной из самых популярных в истории. Представление пройдет 14 апреля (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Сюжет комической оперы "Любовный напиток", повествующий о робком юноше, влюбленном в самодостаточную девушку, о фанфароне-сопернике и о пройдохе-коммивояжере, спасающем ситуацию своим любовным напитком по сходной цене, оказался очень универсальным и актуальным даже в 21 веке.

К дебюту в новых партиях готовятся: Латышева Валерия (партия Адины), Модеме Франсуа (Неморино), Юсупов Сайфулло (Доктор Дулькамара). За дирижерским пультом впервые в этот вечер Алишер Бабаев.

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик — Марина Шапкина.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5