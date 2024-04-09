Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Любовный напиток"

Яркость и стремительность — фирменный почерк итальянского композитора Гаэтано Доницетти. Он написал свыше семидесяти опер, в 1832 году состоялась премьера оперы "Любовный напиток", и с тех пор она стала одной из самых популярных в истории. Представление пройдет 14 апреля (12+).
Сюжет комической оперы "Любовный напиток", повествующий о робком юноше, влюбленном в самодостаточную девушку, о фанфароне-сопернике и о пройдохе-коммивояжере, спасающем ситуацию своим любовным напитком по сходной цене, оказался очень универсальным и актуальным даже в 21 веке.
К дебюту в новых партиях готовятся: Латышева Валерия (партия Адины), Модеме Франсуа (Неморино), Юсупов Сайфулло (Доктор Дулькамара). За дирижерским пультом впервые в этот вечер Алишер Бабаев.
Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик — Марина Шапкина.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.