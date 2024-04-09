Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Любовный напиток"

Яркость и стремительность — фирменный почерк итальянского композитора Гаэтано Доницетти. Он написал свыше семидесяти опер, в 1832 году состоялась премьера оперы "Любовный напиток", и с тех пор она стала одной из самых популярных в истории. Представление пройдет 14 апреля (12+).

Сюжет комической оперы "Любовный напиток", повествующий о робком юноше, влюбленном в самодостаточную девушку, о фанфароне-сопернике и о пройдохе-коммивояжере, спасающем ситуацию своим любовным напитком по сходной цене, оказался очень универсальным и актуальным даже в 21 веке.

К дебюту в новых партиях готовятся: Латышева Валерия (партия Адины), Модеме Франсуа (Неморино), Юсупов Сайфулло (Доктор Дулькамара). За дирижерским пультом впервые в этот вечер Алишер Бабаев.

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик — Марина Шапкина.