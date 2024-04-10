В Самаре начали судить депутата Алексея Митрофанова

Судья Октябрьского района Самары Артем Мартынов начал рассматривать уголовное дело по обвинению депутата Совета депутатов Самарского района и представителя партии "Справедливая Россия" Алексея Митрофанова. Окончательное обвинение ему предъявили в покушении на коммерческий подкуп и в фальсификации доказательств.

Напомним, по предварительной версии, Митрофанов через родственницу пытался передать незаконное вознаграждение заместителю руководителя Фонда капитального ремонта.

"Деньги предназначались за то, чтобы организацию не внесли в "черный список". Фирма занималась капремонтом домов, но нарушила сроки сдачи", — сообщал источник Волга Ньюс.

Расследованием занимались сотрудники СУ СКР по Самарской области.

Интересно, что ранее депутат Митрофанов уже фигурировал в скандальной ситуации. Сообщалось, что 17 января 2023 г. он якобы инициировал конфликт с врио министра имущественных отношений региона Игорем Андреевым в кафе и продолжил агрессивные действия в его адрес на улице. Также Андреев говорил, что до инцидента в кафе ему и его семье угрожали.

Сейчас Митрофанову грозит реальное лишение свободы.