В Самаре начали судить депутата Алексея Митрофанова

Судья Октябрьского района Самары Артем Мартынов начал рассматривать уголовное дело по обвинению депутата Совета депутатов Самарского района и представителя партии "Справедливая Россия" Алексея Митрофанова. Окончательное обвинение ему предъявили в покушении на коммерческий подкуп и в фальсификации доказательств.
Напомним, по предварительной версии, Митрофанов через родственницу пытался передать незаконное вознаграждение заместителю руководителя Фонда капитального ремонта.
"Деньги предназначались за то, чтобы организацию не внесли в "черный список". Фирма занималась капремонтом домов, но нарушила сроки сдачи", — сообщал источник Волга Ньюс.
Расследованием занимались сотрудники СУ СКР по Самарской области.
Интересно, что ранее депутат Митрофанов уже фигурировал в скандальной ситуации. Сообщалось, что 17 января 2023 г. он якобы инициировал конфликт с врио министра имущественных отношений региона Игорем Андреевым в кафе и продолжил агрессивные действия в его адрес на улице. Также Андреев говорил, что до инцидента в кафе ему и его семье угрожали.
Сейчас Митрофанову грозит реальное лишение свободы.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!