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ЖКХ и благоустройство Общество

В регионе продолжается месячник благоустройства

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области партийный актив и активисты МГЕР, энтузиасты партпроектов "Городская среда" и "Чистая страна" помогают в организации "средников" и сами принимают участие в благоустройстве общественных пространств и объектов Народной программы после зимы.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Каждый год весной в нашем городе проходит череда субботников, которые объединяют экологов, волонтеров, ответственные компании и неравнодушных граждан. Вместе мы очищаем от мусора городские территории, набережную Волги и тольяттинский лес. В одну из суббот привели в порядок набережную Комсомольского района, затем навели порядок в приюте для птиц, а 16 апреля придем в дендропарк Тольятти", — рассказал Денис Волков, депутат фракции "Единая Россия" Самарской Губернской думы, координатор партийного проекта "Чистая страна" в регионе.

Весь собранный объем отходов отправится на крупные сортировочные станции — комплексы переработки отходов. Позже вторсырье получит новую жизнь, отмечает координатор экологического партпроекта "Единой России" в Самарской области.

Эстафету чистоты подхватила самарская молодежь. Главная движущая сила всех экодесантов и субботников — активисты "Молодой гвардии" и волонтеры "Единой России".

"Весной всегда хочется обновления. Мы традиционно выходим помогать коммунальным службам. Мусора и грязи в городе-миллионнике за зиму скапливается очень много. Конечно, хочется побыстрее навести чистоту".– говорит руководитель местного штаба МГЕР Кировского района Ксения Кондратьева.

Активисты МГЕР приняли участие в субботнике на Аллее памяти в Ленинском районе, там ребята собрали сухую листву, а в куйбышевском Куйбышевском районе волонтеры расчистили газоны от оставшегося снега в сквере по улице Зеленая.

Кстати, 12 апреля в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Самаре пройдет первый "космический" субботник. Каждый год молодые люди, в числе которых — студенты вузов, ссузов, волонтеры, а также члены молодежных организаций, собираются на различных площадках города, чтобы убрать их после зимнего сезона от листвы, старой травы и мусора, подготавливая территорию к весне.

Наводить порядок на улицах, парках, скверах, общественных пространствах и во дворах города продолжают представители коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальные и государственные служащие, предприятия и организации, неравнодушные жители. Напомним, очередные средники пройдут 17 и 24 апреля, присоединиться к субботникам можно 13 и 20 апреля.

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