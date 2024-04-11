Производственно-складской комплекс металлоизделий построят в "Преображенке-2"

В логистическом парке "Преображенка-2" — новый резидент. Он намерен построить производственно-складской комплекс металлоизделий. С инициатором проекта уже подписано соответствующее соглашение.
Площадь будущего комплекса составит 4 тысячи кв. метров. Инициатор проекта намерен вложить в его реализацию более 242 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 50 новых рабочих мест. В планах резидента — завершить строительство до 2 квартала 2025 года.
Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для бизнеса — ключевые направления в работе областного правительства, обозначенные губернатором Дмитрием Азаровым.
"Площадки индустриальных и логистических парков региона активно пополняются новыми резидентами. Это говорит о высоком интересе к региону и к условиям, созданным в Самарской области для бизнеса. Мы продолжаем укреплять позиции региона как инвестиционно-активного субъекта страны. Каждому инвестору мы готовы предоставить сопровождение и поддержку на всех этапах", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Сегодня в Самарской области сеть государственных парков насчитывает четыре площадки. Это индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". Готовится к запуску еще один промпарк — "Самарский". Все площадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Резидентам здесь доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях.
Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "единого окна" предоставляет инициаторам проектов необходимое сопровождение. Специалисты Агентства помогли инвестору с выбором площадки для реализации его проекта.
Поддержка бизнеса в регионе также осуществляется и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.