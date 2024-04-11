16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области планируют ограничить работу "разливаек" В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты Губдума согласовала Ольгу Крикову на пост главы Счетной палаты Губдума единогласно согласовала Юрия Рожина на пост вице-губернатора Мандат Дмитрия Холина в губдуме перешел Александре Конзерук

Законотворчество Власть и политика

В Самарской области планируют ограничить работу "разливаек"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 192
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство промышленности и торговли Самарской области подготовило проект закона, связанный с мерами по ограничению употребления алкоголя. Новелла отражает февральские изменения в федеральном законе "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции".

В пояснительной записке к проекту закона обозначена проблема: многие организации под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно продают в розницу спиртное, способствуя нарушению вечером и ночью общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов (МКД).

Таких организаций в Самарской области на начало 2024 года насчитали 289 (142 — в Самаре, 95 — в Тольятти, 26 — в Жигулевске, 13 — в Новокуйбышевске, 10 — в Сызрани).

При этом не прекращаются жалобы со стороны жителей, недовольных деятельностью "разливаек".

"В соответствии с ФЗ субъекты РФ наделены правом регулировать время продажи алкоголя при оказании услуг в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в МКД или на прилегающих к ним территориях", — отмечается в документе.

Законопроектом Самарской области предлагается алгоритм, реализация которого "позволит минимизировать социальную напряженность в отношении деятельности объектов, осуществляющих услуги розничной продажи спиртного при оказании услуг общественного питания".

В частности, власти региона планируют ввести дополнительные ограничения времени розничной продажи алкоголя — с 22:00 до 10:00 по местному времени "с целью обеспечения общественного порядка в МКД". Кроме того, с 0 до 24 часов (круглосуточный запрет, — прим. ред.) будет запрещена розничная продажа спиртного (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) при оказании услуг в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в МКД или рядом с ними. Исключение составят организации, работающие на основании лицензии.

"Установить, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания осуществляется только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, соответствующих предъявляемым к ним минимальным требованиям, в том числе, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях", — отмечается в законопроекте.

Чиновники уверены, что предполагаемые региональные ограничения станут одним из инструментов борьбы с "наливайками" и позволят минимизировать социальную напряженность в отношении деятельности объектов общепита.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5