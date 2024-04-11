В Самарской области планируют ограничить работу "разливаек"

Министерство промышленности и торговли Самарской области подготовило проект закона, связанный с мерами по ограничению употребления алкоголя. Новелла отражает февральские изменения в федеральном законе "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции".

В пояснительной записке к проекту закона обозначена проблема: многие организации под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно продают в розницу спиртное, способствуя нарушению вечером и ночью общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов (МКД).

Таких организаций в Самарской области на начало 2024 года насчитали 289 (142 — в Самаре, 95 — в Тольятти, 26 — в Жигулевске, 13 — в Новокуйбышевске, 10 — в Сызрани).

При этом не прекращаются жалобы со стороны жителей, недовольных деятельностью "разливаек".

"В соответствии с ФЗ субъекты РФ наделены правом регулировать время продажи алкоголя при оказании услуг в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в МКД или на прилегающих к ним территориях", — отмечается в документе.

Законопроектом Самарской области предлагается алгоритм, реализация которого "позволит минимизировать социальную напряженность в отношении деятельности объектов, осуществляющих услуги розничной продажи спиртного при оказании услуг общественного питания".

В частности, власти региона планируют ввести дополнительные ограничения времени розничной продажи алкоголя — с 22:00 до 10:00 по местному времени "с целью обеспечения общественного порядка в МКД". Кроме того, с 0 до 24 часов (круглосуточный запрет, — прим. ред.) будет запрещена розничная продажа спиртного (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) при оказании услуг в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в МКД или рядом с ними. Исключение составят организации, работающие на основании лицензии.

"Установить, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания осуществляется только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, соответствующих предъявляемым к ним минимальным требованиям, в том числе, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях", — отмечается в законопроекте.

Чиновники уверены, что предполагаемые региональные ограничения станут одним из инструментов борьбы с "наливайками" и позволят минимизировать социальную напряженность в отношении деятельности объектов общепита.