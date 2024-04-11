В Самарской области планируют ограничить работу "разливаек"

Министерство промышленности и торговли Самарской области подготовило проект закона, связанный с мерами по ограничению употребления алкоголя. Новелла отражает февральские изменения в федеральном законе "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции".
В пояснительной записке к проекту закона обозначена проблема: многие организации под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно продают в розницу спиртное, способствуя нарушению вечером и ночью общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов (МКД).
Таких организаций в Самарской области на начало 2024 года насчитали 289 (142 — в Самаре, 95 — в Тольятти, 26 — в Жигулевске, 13 — в Новокуйбышевске, 10 — в Сызрани).
При этом не прекращаются жалобы со стороны жителей, недовольных деятельностью "разливаек".
"В соответствии с ФЗ субъекты РФ наделены правом регулировать время продажи алкоголя при оказании услуг в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в МКД или на прилегающих к ним территориях", — отмечается в документе.
Законопроектом Самарской области предлагается алгоритм, реализация которого "позволит минимизировать социальную напряженность в отношении деятельности объектов, осуществляющих услуги розничной продажи спиртного при оказании услуг общественного питания".
В частности, власти региона планируют ввести дополнительные ограничения времени розничной продажи алкоголя — с 22:00 до 10:00 по местному времени "с целью обеспечения общественного порядка в МКД". Кроме того, с 0 до 24 часов (круглосуточный запрет, — прим. ред.) будет запрещена розничная продажа спиртного (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) при оказании услуг в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в МКД или рядом с ними. Исключение составят организации, работающие на основании лицензии.
"Установить, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания осуществляется только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, соответствующих предъявляемым к ним минимальным требованиям, в том числе, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях", — отмечается в законопроекте.
Чиновники уверены, что предполагаемые региональные ограничения станут одним из инструментов борьбы с "наливайками" и позволят минимизировать социальную напряженность в отношении деятельности объектов общепита.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.