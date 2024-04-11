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Житель Самарской области выиграл 1 миллион рублей в "Русское лото"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участие в лотереях для сотен тысяч россиян — не просто развлечение, а уже настоящая добрая традиция. У многих "Русское лото" ассоциируется с проведением воскресного дня в теплом, семейном кругу за совместным просмотром розыгрыша по телевизору и зачеркиванием чисел в бумажных билетах по принципу известной настольной игры "Лото". Сегодня для участников гослотерей бумажные билеты остаются неотъемлемым атрибутом. Тем более что они широко доступны в торговых точках по всей стране. При этом рука об руку с традициями идет и цифровизация лотерейной индустрии: больше половины всех билетов, распространяемых "Столото", сегодня реализуется в мобильном приложении и на сайте stoloto.ru.

Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

Именно в мобильном приложении "Столото" Анатолий Щ.* приобрел билет, который по результатам розыгрыша 1513-го тиража принес жителю Самарской области выигрыш — 1 000 000 рублей.

"Помню, в детстве мама покупала билеты "Русского лото", и мы всей семьей принимали участие в розыгрыше. У меня остались приятные воспоминания о том времяпрепровождении. Поэтому, когда я два года назад случайно увидел лотерейный киоск "Столото", не задумываясь, продолжил семейную традицию. А уже позже скачал на телефон мобильное приложение", — с улыбкой говорит Анатолий.

В ходе интервью Анатолий рассказал, что билет, который впоследствии превратил его в миллионера, он выбрал не случайно.

"Мне было важно, чтобы номер билета заканчивался на "86", как мой год рождения. Позже еще заметил, что и в игровом поле есть это число. Купил билет, и так сложилось, что забыл про него. Вспомнил спустя время, когда пришло СМС-оповещение о выигрыше. Спросонья подумал, что мне померещился миллион рублей в личном кабинете "Столото". Было сложно принять тот факт, что я внезапно стал лотерейным миллионером", — смеется мужчина.

Анатолий — инженер по строительному контролю. Основное хобби — ремонт автомобилей. Часть выигранных средств в лотерею счастливчик потратит на закрытие автокредита, остальные деньги вложит в покупку квартиры.

Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

Напомним, что лотереи — это не только добрая традиция совместного времяпровождения для многих семей, но и возможность помочь нуждающимся. Например, уже 5 мая в 08:20 мск в программе "У нас выигрывают!" (12+) на НТВ пройдет трансляция благотворительного пасхального тиража "Русского лото". Тираж называется благотворительным, потому что с каждого проданного билета 10 рублей "Столото" перечисляет на дела милосердия. Конкретным благополучателем выбрана, как и в прошлом году, одна из самых крупнейших православных социальных служб в России "Милосердие". Подопечные "Милосердия" — дети и взрослые с инвалидностью, одинокие старики, малообеспеченные семьи, беременные и женщины с детьми в сложной жизненной ситуации, пациенты московских больниц и бездомные люди. Таким образом, участие в праздничном тираже — это не только возможность испытать свою удачу и выиграть, но и сделать по-настоящему доброе дело.

* Фото публикуется с разрешения победителя. По просьбе победителя мы не публикуем его фамилию.

ВГЛ 4 Спорт, алгоритм определения выигрышей № 3 ("Русское лото"), срок проведения — до 31.12.2029. Информация об организаторе лотереи, о правилах её проведения, о призовом фонде лотереи, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — на сайте stoloto.ru

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