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Государство и Бизнес Экономическая политика

Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 апреля, в Москве прошел федеральный этап Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех". Самарскую область на нем представили победители регионального этапа. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал, каким образом наши региональные компании традиционно занимают высокие места в одном из самых престижных бизнес-конкурсов России.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Мы гордимся успехами предпринимателей Самарской области. Это активные и целеустремленные люди, которые идут вперед, развивают свои предприятия, несмотря ни на какие экономические вызовы и потрясения, — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Столь высокие оценки проектов для нас также являются индикатором комфортного делового климата и благоприятных условий, созданных в регионе для предпринимателей. Вся наша команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым прикладывают все усилия, чтобы бизнес на самарской земле рос и развивался, а значимых результатов становилось еще больше", — добавил министр.

Министр добавил, что региональный этап премии состоялся в декабре 2022 года, в рамках итогового предпринимательского форума "Мой бизнес 63. Точки опоры", который прошел, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Победителей определили в 11 номинациях, все они получили "Золотые домкраты" и путёвку на финал премии в Москву.

По итогам федерального отбора в финал прошли четыре региональных компании. Каждый предприниматель презентовал свой проект перед конкурсной комиссией. Победителями суперфинала стали две компании из Самарской области.

В номинации "Лучший производственный проект" победителем стала тольяттинская компания по производству автокомпонентов "АСОМИ АВТОПОДВЕСКА".

"Я очень благодарен организаторам конкурса и региональному министерству экономического развития. Спасибо, что доверили такую миссию — представлять наш регион!", — поделился эмоциями от победы основатель компании Владимир Коробейников.

Специальным призом от оргкомитета премии в номинации "Бизнес-мобилизация" наградили стрелковый клуб "Ранчо" из Новокуйбышевска. "Я такой же предприниматель, как и все участники конкурса. Но, будучи ветераном боевых действий, я решил, что сейчас время мобилизовать свои усилия, свою активность и направить их на победу. Спасибо огромное за поддержку. Я знаю, что мы движем колесо истории в правильном направлении!", — подчеркнул основатель клуба "Ранчо" Григорий Бондарев.

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