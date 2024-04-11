У клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" появилась возможность списать пени

До 31 мая клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут принять участие в акции "Весна — тают пени" и списать имеющиеся пени. Такую возможность жителям региона энергокомпания предоставляет с 2018 года.

Для участия в акции достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.

"Благодаря весенней акции наши клиенты могут выгодно оплатить услуги энергокомпании, не переплачивая штрафные начисления за просрочку. С каждым годом число горожан, полностью рассчитавшихся за полученное тепло в рамках этой инициативы, только растет", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Получить более подробную информацию о проведении акции "Весна — тают пени!" можно на сайте promo.esplus.ru.