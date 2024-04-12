Минтранс рассказал о перспективах запуска скоростных речных судов в Рождествено

Появилась информация о навигации скоростных речных судов "Валдай 45Р" в 2024 году. Данные "Волга Ньюс" озвучили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
"Скоростные перевозки продолжит осуществлять ООО "СК "Волга-Трэвэл". Компания располагает четырьмя судами "Валдай 45Р" вместимостью 45 человек каждый. В рамках госконтракта они будут курсировать по маршрутам Самара — Ширяево, Поляна Фрунзе — Ширяево, Самара — Винновка. Сейчас профильный департамент проводит расчет себестоимости проезда для определения тарифов в навигацию-2024", — рассказали в минтрансе.
Ответили представители ведомства и на вопрос о перспективах запуска скоростного речного сообщения по маршруту Самара — Рождествено. О такой возможности заявляли некоторые политики. Ведь со стороны жителей Рождествено периодически поступают жалобы на переправу, а она у них востребована, так как многие работают в Самаре.
"Открытие скоростного речного сообщения по маршруту Самара — Рождествено не планируется", — ответили в министерстве.
Таким образом, направление продолжат обслуживать суда Самарского речного пассажирского предприятия. Навигация уже началась.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "СК "Волга-Трэвэл" принадлежит питерскому ООО "Петротранс" Сергея Фофанова. Он же является гендиректором компании "Нефтефлот", которая занимается строительством судов различного типа в Самаре.