Минтранс рассказал о перспективах запуска скоростных речных судов в Рождествено

Появилась информация о навигации скоростных речных судов "Валдай 45Р" в 2024 году. Данные "Волга Ньюс" озвучили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

"Скоростные перевозки продолжит осуществлять ООО "СК "Волга-Трэвэл". Компания располагает четырьмя судами "Валдай 45Р" вместимостью 45 человек каждый. В рамках госконтракта они будут курсировать по маршрутам Самара — Ширяево, Поляна Фрунзе — Ширяево, Самара — Винновка. Сейчас профильный департамент проводит расчет себестоимости проезда для определения тарифов в навигацию-2024", — рассказали в минтрансе.

Ответили представители ведомства и на вопрос о перспективах запуска скоростного речного сообщения по маршруту Самара — Рождествено. О такой возможности заявляли некоторые политики. Ведь со стороны жителей Рождествено периодически поступают жалобы на переправу, а она у них востребована, так как многие работают в Самаре.

"Открытие скоростного речного сообщения по маршруту Самара — Рождествено не планируется", — ответили в министерстве.

Таким образом, направление продолжат обслуживать суда Самарского речного пассажирского предприятия. Навигация уже началась.