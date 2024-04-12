В "РКС-Самара" продолжают обновлять автопарк

За время работы "РКС-Самара" была закуплено 129 единиц автотранспортных средств. На смену старой технике пришли новенькие специально оборудованные фургоны для выезда аварийных бригад, каналопромывочные машины, маленькие и большие экскаваторы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 2013 года в инвестиционных программах на обновление автотранспорта было выделено более 370 млн рублей. В 2024 году планируется поступление еще 9 единиц новой техники.

Результат такой работы заметен всем: бригады трудятся в более комфортных условиях, технологические отказы устраняются быстрее, благодаря увеличению числа промывок канализационных сетей число засоров сократилось почти в 2,5 раза.

В обновлении автопарка есть еще один плюс — в автотранспортном цехе "РКС-Самара" открылось несколько вакансий.