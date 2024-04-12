В "РКС-Самара" продолжают обновлять автопарк

За время работы "РКС-Самара" была закуплено 129 единиц автотранспортных средств. На смену старой технике пришли новенькие специально оборудованные фургоны для выезда аварийных бригад, каналопромывочные машины, маленькие и большие экскаваторы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
С 2013 года в инвестиционных программах на обновление автотранспорта было выделено более 370 млн рублей. В 2024 году планируется поступление еще 9 единиц новой техники.
Результат такой работы заметен всем: бригады трудятся в более комфортных условиях, технологические отказы устраняются быстрее, благодаря увеличению числа промывок канализационных сетей число засоров сократилось почти в 2,5 раза.
В обновлении автопарка есть еще один плюс — в автотранспортном цехе "РКС-Самара" открылось несколько вакансий.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!