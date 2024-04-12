Экспортеры Самарской области примут участие в международных выставках и бизнес-миссиях

Экспортно ориентированных предпринимателей Самарской области приглашают принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Предстоящие мероприятия анонсировали в областном Минэкономразвития.

Меры поддержки экспортеров реализуются, благодаря нацпроектам "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

Поддержка экспортно ориентированных предприятий — одна из важных направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Продукция самарских производителей очень востребована на рынках дружественных стран. Расширить географию поставок предпринимателям помогает Центр поддержки экспорта, который по итогам 2023 года стал лучшим в стране. Выставки и бизнес-миссии — одни из наиболее востребованных и эффективных инструментов. Приглашаю потенциальных и действующих экспортеров Самарской области активно использовать созданные возможности", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Формат деловых поездок в составе делегации региональных экспортеров давно зарекомендовал себя как эффективный способ познакомиться с рынком потенциально интересной страны, обзавестись полезными контактами и даже выйти на первые договоренности с будущими партнёрами. В 2024 году планируются бизнес-визиты в Республику Казахстан, Республику Беларусь, в КНР, а также в Саудовскую Аравию.

Работа в составе делегации Самарской области позволит участникам узнать об особенностях экспорта и презентовать свою продукцию.

Предприниматели, планирующие расширить географию своих поставок, также могут принять участие в отраслевых выставках. В 2024 году можно выбрать из семи направлений.

Так, 22–24 апреля состоится выставка INNOPROM"24. Центральная Азия в Ташкенте. Это событие направлено на расширение промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии, на установление новых бизнес-контактов и создание совместных производств.

В Москве с 23 по 26 апреля пройдет выставка СВЯЗЬ-2024. Это крупнейшая в России бизнес-площадка для общения профессионалов, для нахождения поставщиков и новых каналов сбыта, для выработки новых решений и определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций.

Для представителей пищевой промышленности в столице Азербайджана Баку с 15 по 17 мая пройдет выставка InterFood Azerbaijan 2024. Событие объединяет игроков пищепрома Прикаспийского региона, ежегодно принимающая тысячи профессионалов отрасли из более 20 стран мира. Выставка помогает в продвижении на рынок качественных товаров и установлении прямых контактов между участниками и посетителями.

С 19 по 22 августа в Москве пройдет выставка в сфере автопрома MIMS Automobility Moscow. В ней примут участие ведущие игроки в сфере запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей.

В начале сентября в Казахстане состоится Международная строительная и интерьерная выставка KazBuild 2024. На площадке события будут представлены строительные и отделочные материалы, оборудование и инструменты и многое другое.

В Москве с 19 по 21 сентября пройдет главная выставка подарков — PRESENTICA. Здесь будут представлены корпоративные и деловые подарки, предметы интерьера, игры и игрушки, украшения и многое другое.

На выставке Pharmtech & Ingredients в Москве, которая состоится в ноябре, будут представлены производители оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства.

Подать заявку и получить консультацию по вопросам участия можно в региональном центре "Мой бизнес" (г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211) или в Центре поддержки экспорта Самарской области, тел. 8(846)262-00-62.