"Крылья" обыграли "Рубин" — 2:0

В воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел матч 24 тура РПЛ. На поле встретились "Крылья Советов" и "Рубин" из Казани.
Счет открыли самарцы на девятой минуте ударом со штрафного. В перерыве матча удалили главного тренера "Рубина" Рашида Рахимова.
На последней добавленной минуте (шестой), гости заработали угловой, на который пришел в штрафную самарцев вратарь "Рубина" Юрий Дюпин. Самарцы выиграли подачу углового, и Роман Ежов отправил Владимира Хубулова одного на пустые ворота — 2:0.
20 апреля, в 17:30, "Крылья" в Калининграде сыграют с "Балтикой".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?