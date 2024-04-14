"Крылья" обыграли "Рубин" — 2:0

В воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел матч 24 тура РПЛ. На поле встретились "Крылья Советов" и "Рубин" из Казани.

Счет открыли самарцы на девятой минуте ударом со штрафного. В перерыве матча удалили главного тренера "Рубина" Рашида Рахимова.

На последней добавленной минуте (шестой), гости заработали угловой, на который пришел в штрафную самарцев вратарь "Рубина" Юрий Дюпин. Самарцы выиграли подачу углового, и Роман Ежов отправил Владимира Хубулова одного на пустые ворота — 2:0.

20 апреля, в 17:30, "Крылья" в Калининграде сыграют с "Балтикой".