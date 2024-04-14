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Футбол Спорт

"Крылья" обыграли "Рубин" — 2:0

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел матч 24 тура РПЛ. На поле встретились "Крылья Советов" и "Рубин" из Казани.

Счет открыли самарцы на девятой минуте ударом со штрафного. В перерыве матча удалили главного тренера "Рубина" Рашида Рахимова.

На последней добавленной минуте (шестой), гости заработали угловой, на который пришел в штрафную самарцев вратарь "Рубина" Юрий Дюпин. Самарцы выиграли подачу углового, и Роман Ежов отправил Владимира Хубулова одного на пустые ворота — 2:0.

20 апреля, в 17:30, "Крылья" в Калининграде сыграют с "Балтикой".

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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