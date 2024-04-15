В музее Рязанова расскажут о взрослых смыслах детской научной фантастики

В Музее Эльдара Рязанова продолжается лекторий "История жанра в зеркале советского кино" киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова. В субботу, 20 апреля, в 17.30 пройдет лекция "Взрослые смыслы детской научной фантастики" (16+).

С середины 1970-х до середины 1980-х на советские экраны вышел ряд картин, оставивший яркий след в восприятии зрителей. В фильмах "Москва — Кассиопея" (1973, 6+), "Отроки во Вселенной" (1974, 6+), "Через тернии к звездам" (1980, 6+) и других аналогичных работах тема космоса была синонимом будущего, а дети являлись проводниками в новый мир. Подобные киноленты сочетают одновременно стили и смыслы сразу нескольких жанров: научные термины и характерные декорации из взрослой космической фантастики, детские приключенческие сказки о путешествиях, идеи и миссии советского человека о развитии и прогрессе.

"Что это — развлечение для подрастающего поколения или попытка взрослых проговорить тревоги, которым не было места в "серьезном" кино? Что скрывается за кажущейся наивностью научных фантазий?", - задаются вопросом организаторы.

На встрече речь пойдет о научно-фантастических фильмах для детей. Олег Горяинов расскажет об особенностях жанра на примере таких культовых картин, как "Приключения Электроника" (1979, 6+), "Гостья из будущего" (1984, 6+) и других. Эксперт порассуждает о том, что такое кино говорит нам о современности.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

На следующий день, 21 апреля, в 14.00, в рамках лектория "Женщины — большая сила" Музея Эльдара Рязанова пройдет лекция "Образ советской женщины в довоенном кино" (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

Владимир Ильич Ленин говорил: "Из всех искусств для нас важнейшим является кино". Действительно, кино (особенно в 1930-е) являлось ведущим направлением государственной культурной политики. Оно было действенным средством для формирования и воспитания нового советского человека. Этим человеком в полной мере выступила "новая" советская женщина.

На лекции гости узнают, как крупнейшие режиссеры довоенной эпохи Григорий Александров и Иван Пырьев конструировали образ советской женщины в своих популярных музыкальных комедиях "Светлый путь" (1940, 12+) и "Трактористы" (1939, 6+), где главные роли сыграли первые советские кинозвезды — Любовь Орлова и Марина Ладынина.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cvKq7D