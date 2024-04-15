В Тольятти планируется завершение отопительного сезона 17 апреля

В среду, 17 апреля, в Тольятти планируется завершение отопительного сезона. Об этом в ходе еженедельного аппаратного совещания сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Сергей Соловьев.

Дата завершения отопительного сезона определена с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха. С 17 апреля ночные температуры в Тольятти составят +8…+13 градусов, дневные +17…+22 градуса.