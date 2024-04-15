Воркутинский драматический театр покажет в Самаре три спектакля

В Самаре с 3 по 5 мая пройдут "Большие гастроли" Воркутинского драматического театра им. Б. А. Мордвинова.
На сцене Самарского театра драмы покажут спектакли: "Милые бранятся — только тешатся!", "Пегий пес, бегущий краем моря" и "Волшебная лампа Аладдина".
"Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива", — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.
3 мая, 18:30 — "Милые бранятся — только тешатся!" (12+) — сатирические эскизы о любви по рассказам Антона Чехова. Легкость и музыкальность, присущие водевилю, подают поднятые темы непринужденно, играючи. На этом спектакле каждый найдет, о чем задуматься и над чем посмеяться. Режиссер — Захар Комлев. Продолжительность — два часа с одним антрактом.
4 мая, в 18:00 — "Пегий пес, бегущий краем моря" (16+) — притча по повести Чингиза Айтматова. Мальчик из северного народа нивхов Кириск после выхода в море со своими родственниками понял, что значат начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца его дней. Режиссер — Линас Мариюс Зайкаускас (Литва). Продолжительность — два часа 25 минут с одним антрактом.
5 мая, в 13:00 и 18:00 — "Волшебная лампа Аладдина" (6+). Спектакль переносит зрителей в загадочный и чудесный мир Востока. Сказка, в которой сплелись несколько сюжетных и любовных линий, не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Режиссер — Захар Комлев. Продолжительность — один час 15 минут без антракта.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.