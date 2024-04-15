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Театр Культура

Воркутинский драматический театр покажет в Самаре три спектакля

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 3 по 5 мая пройдут "Большие гастроли" Воркутинского драматического театра им. Б. А. Мордвинова.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

На сцене Самарского театра драмы покажут спектакли: "Милые бранятся — только тешатся!", "Пегий пес, бегущий краем моря" и "Волшебная лампа Аладдина".

"Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива", — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

3 мая, 18:30 — "Милые бранятся — только тешатся!" (12+) — сатирические эскизы о любви по рассказам Антона Чехова. Легкость и музыкальность, присущие водевилю, подают поднятые темы непринужденно, играючи. На этом спектакле каждый найдет, о чем задуматься и над чем посмеяться. Режиссер — Захар Комлев. Продолжительность — два часа с одним антрактом.

4 мая, в 18:00 — "Пегий пес, бегущий краем моря" (16+) — притча по повести Чингиза Айтматова. Мальчик из северного народа нивхов Кириск после выхода в море со своими родственниками понял, что значат начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца его дней. Режиссер — Линас Мариюс Зайкаускас (Литва). Продолжительность — два часа 25 минут с одним антрактом.

5 мая, в 13:00 и 18:00 — "Волшебная лампа Аладдина" (6+). Спектакль переносит зрителей в загадочный и чудесный мир Востока. Сказка, в которой сплелись несколько сюжетных и любовных линий, не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Режиссер — Захар Комлев. Продолжительность — один час 15 минут без антракта.

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