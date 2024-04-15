"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил организациям региона о необходимости проверки работоспособности приборов учета и их поверки

АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает предприятиям и организациям Самарской области о необходимости поверки и восстановления работоспособности приборов учета тепла. На сегодняшний день энергетики не могут принять показания по целому ряду объектов, оснащенных приборами учета.
Среди основных причин — нарушение работы прибора, отсутствие акта периодической проверки специалистами технической инспекции и окончание межповерочного интервала. Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс".
"У каждого прибора учёта есть свой срок поверки, о чем важно помнить всем эксплуатирующим организациям. Для удобства клиентов, по указанной ссылке дополнительно размещен долгосрочный график окончания сроков допуска. Кроме того, могут иметь место сбои в работе прибора учета, в результате чего показания не могут быть приняты к расчетам. Мы призываем своих клиентов в ежемесячном режиме отслеживать актуальность данной информации. Это влияет на корректность выставляемых энергокомпанией начислений за полученную тепловую энергию", — рассказала технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
После поверки прибора учета или восстановления его работоспособности необходимо направить в адрес энергокомпании samara@esplus.ru заявку с приложением пакета документов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!