"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил организациям региона о необходимости проверки работоспособности приборов учета и их поверки

АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает предприятиям и организациям Самарской области о необходимости поверки и восстановления работоспособности приборов учета тепла. На сегодняшний день энергетики не могут принять показания по целому ряду объектов, оснащенных приборами учета.

Среди основных причин — нарушение работы прибора, отсутствие акта периодической проверки специалистами технической инспекции и окончание межповерочного интервала. Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс".

"У каждого прибора учёта есть свой срок поверки, о чем важно помнить всем эксплуатирующим организациям. Для удобства клиентов, по указанной ссылке дополнительно размещен долгосрочный график окончания сроков допуска. Кроме того, могут иметь место сбои в работе прибора учета, в результате чего показания не могут быть приняты к расчетам. Мы призываем своих клиентов в ежемесячном режиме отслеживать актуальность данной информации. Это влияет на корректность выставляемых энергокомпанией начислений за полученную тепловую энергию", — рассказала технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

После поверки прибора учета или восстановления его работоспособности необходимо направить в адрес энергокомпании samara@esplus.ru заявку с приложением пакета документов.