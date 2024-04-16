Яндекс Недвижимость: вторичное жилье в Самаре остается дороже новостроек

По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, за последний месяц (март 2024 к февралю 2024) цены на вторичную недвижимость в крупных российских городах продолжили стагнировать. В исследуемых городах средний рост составил менее 1%, а максимальный не превысил 2%.

Самара в марте оказалась единственным крупным городом России, где вторичка дороже новостроек. Квадратный метр на вторичном рынке в городе в марте стоил в среднем 112 000 рублей, а средняя стоимость метра в новостройках достигает 103 000 рублей. Разница стоимости составила 8,3% в пользу вторичного жилья.

За последний год стоимость метра вторичного жилья в Самаре выросла на 14,3%, а с февраля по март — на 0,2%.

Другими городами с незначительной разницей в стоимости между новостройками и вторичным жильем стали: Москва (-0,5%), Калининград (-6,3%), Владивосток (-7,4%), Саратов (-7,5%). Однако во всех перечисленных городах новостройки стоят дороже вторичного жилья.

"В исследуемых городах мы видим небольшое накопление базы готового жилья (+3,75% за месяц), — рассказывает Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, — За год этот рост составил 18,5%, и его основными драйверами стали такие города как Казань, Краснодар, Владивосток, Москва и Петербург. Именно эти города являются основными стройплощадками страны, и экспозиция вторичной недвижимости накапливается здесь, в первую очередь, за счет объема сдающихся в эксплуатацию (и переходящих в категорию вторичной недвижимости) новостроек".

Ощутимее всего вторичная недвижимость в марте подорожала в Челябинске (+1,92%), на втором месте по подорожанию — Ростов-на-Дону (+1,84%). В пятерку также вошли Нижний Новгород, Екатеринбург и Москва (+1,53%, +1,31% и +1,27% соответственно).

В Сочи и Перми вторичная недвижимость немного потеряла в цене (-1,39% и -0,2% соответственно), в Волгограде стоимость квадратного метра почти не изменилась, а в Калининграде и Петербурге рост был минимальным из исследуемых городов (+0,1% и +0,21% соответственно).

Топ-5 городов по цене квадрата на вторичном рынке традиционно составили Москва (около 331 000 р/кв.м.), Сочи (281 000 р/кв.м.), Санкт-Петербург (200 000 р/кв.м.), Владивосток (162 000 р/кв.м.) и Казань (159 000 р/кв.м.).

В среднем за год (март 2024 года к марту 2023 года) вторичная недвижимость подорожала на 12,7% в исследуемых городах. Максимальный рост продемонстрировал Челябинск (+37,52%), за ним следует Саратов (+21,25%), Казань (+20,70%), Волгоград (+18,15%) и Омск (+17,94%). Минимальный годовой рост продемонстрировали Владивосток (+1,43%), Санкт-Петербург (+4,4%), Сочи (+5,14%), Краснодар (+6,69%) и Калининград (+7,01%).

Во всех исследуемых городах, кроме Самары, новостройки дороже вторички. Максимальная разница в цене зафиксирована в Челябинске, где квадратный метр в новостройке дороже, чем на вторичном рынке на 38%. Разница между первичной и вторичной недвижимостью Сочи составляет в среднем 34,2% за квадратный метр (в пользу новостроек), пятерку городов по разнице стоимости замыкают Волгоград, Краснодар и Нижний Новгород (-32,8%, -31,9% и -27,3% соответственно).

"Мы предполагаем, что на вторичном рынке продолжит накапливаться предложение, так как есть существенный объем строящегося жилья, которое будет переходить в категорию вторичной недвижимости после сдачи, — комментирует Евгений Белокуров, — В то же время пока очевидных стимулов для роста спроса на вторичном рынке не наблюдается, хотя та доля покупателей, которая не имеет возможности воспользоваться оставшимися льготными программами, возможно, переориентируется на вторичный рынок при поиске недвижимости".