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В 2024 году в Самарско-Тольяттинской агломерации благодаря нацпроекту "поумнеют" еще 68 перекрестков

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" продолжится создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. ИТС позволяет использовать инновационные разработки для моделирования транспортных систем и регулирования транспортных потоков, а также нацелена на повышение уровня взаимодействия участников дорожного движения по сравнению с обычными транспортными системами.

Согласно паспорту федерального проекта "Общесистемные меры дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2021 по 2027 годы внедрение интеллектуальных транспортных систем должно быть проведено в городах с населением свыше 300 тысяч человек, в том числе в Самарско-Тольяттинской агломерации.

В настоящее время в Самарской области для автоматизации управления дорожным движением создан центр обработки данных, который расположен на площадке технопарка "Жигулевская долина". Кроме того, созданы и оборудованы центры управления ИТС регионального уровня, а также в Самаре и Тольятти.

С 2021 по 2023 годы светофорные объекты на 336 перекрестках в Самаре, Тольятти и на дорогах регионального значения оборудовали "миникомпьютерами" — дорожными контролерами, позволяющими гибко регулировать работу перекрестка. 199 перекрестков также оснастили детекторами, передающими данные об интенсивности автомобильного движения, средней скорости и уровне загрузки дорог. Еще 68 перекрестков оснастят детекторами в 2024 году.

К примеру, в Самаре контроллеры и детекторы размещены на перекрестках Московского шоссе, ряде перекрестков улиц Ново-Садовой и Демократической. В этом году запланировано дооснащение вышеуказанных улиц, а также установка детекторов на светофорных объектах Волжского, Красноглинского шоссе, дорог регионального значения, ведущих в направлении аэропорта "Курумоч", и других дорог агломерации.

Благодаря установленному оборудованию появилась возможность выявить самые загруженные участки дорог регионального значения, расположенные в областном центре. Так, по перекрестку на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной ежедневно проезжает порядка 112 тысяч автомобилей, а на пересечении улицы Ново-Садовой с Северо-Восточным шоссе среднесуточная численность автомобилей составляет 97 тысяч. Для сравнения на перекрестке улиц Демократической и Арена-2018 в сутки зафиксировано порядка 44 тысяч проезжающих автомобилей.

"Уже сейчас на основе полученных данных с оборудованных и подключенных к системе перекрестков мы можем в реальном времени проанализировать дорожную обстановку и создать более эффективные управляющие сценарии. Также система позволяет оперативно, как в автоматизированном режиме, так и с участием операторов, вносить изменения в работу светофорных объектов на период проведения различных мероприятий в городе, при возникновении крупных ДТП или других нестандартных ситуаций", — говорит начальник управления организации дорожного движения ГКУ СО "Управление дорог" Сергей Талдыкин.

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