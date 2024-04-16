Госавтоинспекция напоминает об ответственности несовершеннолетних водителей

Взрослые участники дорожного движения должны строго пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль, сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Количество дорожных аварий с участием детей, в том числе несовершеннолетних водителей в весенне — летний период значительно возрастает. Зачастую дети, не зная и не думая о последствиях, прибегают к использованию транспортных средств, которые не предназначены для эксплуатации ребенком. Причем эти транспортные средства находятся в свободном доступе, без должного контроля со стороны взрослых.

"Взрослые участники дорожного движения должны строго пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль, необходимо контролировать времяпрепровождение своих детей, исключить возможность доступа к ключам от автомобилей, мотоциклов, мопедов, запретить управление транспортными средствами без соответствующего на то права, умений и навыков вождения", - предупредили в ГИБДД.

Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители, опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, при этом транспортное средство также задерживается и помещается на специализированную стоянку, а к самому несовершеннолетнему принимаются меры в соответствии с законодательством об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними.

Областная Госавтоинспекция напоминает, что с 16 лет к несовершеннолетним водителям транспортных средств, не имеющим права управления, может быть применена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей, при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

"Уважаемые родители! Не оставляйте баз присмотра автомобили, мотоциклы, мопеды и другие средства, на которых дети смогут передвигаться и не оставляйте в свободном доступе ключи от них! Разъясняйте подросткам, что дорога таит в себе опасность, неумение обращаться с транспортным средством, незнание основ безопасного поведения, зачастую приводят к необратимым последствиям", - заключили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.