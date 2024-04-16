В апреле две самарские компании приступили к внедрению бережливого производства на своих площадках

В апреле 2024 г. еще две самарские компании стали участниками национального проекта "Производительность труда", утвержденного по решению президента РФ Владимира Путина. Обе относятся к предприятиям обрабатывающей промышленности.
Производственное объединение "ПромИндустрия" (г. Новокуйбышевск) производит монтажную арматуру для котельно-инструментальных пунктов автоматики для предприятий транспортировки нефти и нефтепродуктов, переработки нефти и газа на объектах нефтехимии и энергетики. Основными потребителями продукции являются предприятия компаний ОАО Роснефть, ОАО "АК "Транснефть", ОАО "Газпром", Нефтехимический холдинг "Санорс" и т. д.
"Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования трубопроводов" ("СЗ КВОиТ") более 65 лет производит вертикальные стальные резервуары, баки, опоры трубопроводов, строительные металлоконструкции, прочее оборудование для химической, нефтегазовой и других отраслей промышленности. Предприятие входит в пятерку крупнейших отраслевых компаний, работающих на рынках России и ближнего зарубежья. Является многопрофильным предприятием, обладающим передовыми технологиями в производстве.
Активным участием в достижении целей национального проекта "Производительность труда" компании внесут дополнительный вклад в развитие промышленности и увеличение производственной эффективности в регионе.
Самарская область является одним из лидеров нацпроекта. В настоящий момент уже более 170 предприятий региона с его помощью повышают выработку и снижают производственные потери. Губернатор Дмитрий Азаров и правительство Самарской области уделяют большое внимание повышению производительности на предприятиях, так как это способствует улучшению условий труда, а в конечном итоге — укреплению экономики и повышению благосостояния населения.
Оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Руководители проектов РЦК совместно с рабочими группами компаний внедряют на производственных площадках методики бережливого производства. Нужно отметить, что установленные в рамках нацпроекта 15 показателей по итогам 2023 года командой РЦК выполнены. В текущем году из 14 показателей уже 11 выполнены досрочно.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.