Фигуранта дела о грязной нефти банкротят из-за долга на полмиллиарда

В отношении бывшего гендиректора и собственника ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай открыта процедура банкротства из-за долга перед АО "МСП Банк" в размере 537,4 млн рублей.

Напомним, "Нефтеперевалка" и Светлана Балабай проходят по делу о хищении нефти из трубопровода "Транснефти". Нефть через узел слива "Нефтеперевалки" около с. Николаевка поступала на ЛПДС "Лопатино", откуда направлялась в резервуар и затем - в распределительный узел основного нефтепровода "Транснефти".

В какой-то момент на узел слива поступила загрязненная хлорсодержащими соединениями нефть, которая попала в систему "Транснефти".

По этому факту возбудили множество уголовных дел. Фигурантами выступает более десятка человек. В списке статей, инкриминированных Светлане Балабай, - умышленное уничтожение или повреждение имущества, самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность.

В 2020 г. решением Замоскворецкого районного суда Москвы удовлетворены претензии АО "МСП Банк" к Светлане Балабай и бывшему гендиректору "Самаратранснефть-Терминала" Роману Ружечко. Кредитный договор был заключен в 2018 г., позже его обеспечили залогом в виде 100%-ной доли ООО "Нефтеперевалка".

Оба должника и предприятие находятся в процедуре банкротства. Роман Ружечко, по информации финансового управляющего, временно проживает в Литве. Из имущества обнаружены счет в испанском банке, трехкомнатная квартира на ул. Ленинградской, где проживает некая И.С. Балабай, и Lexus LX570. Этого очевидно недостаточно, чтобы рассчитаться по долгам перед "МСП Банк" в сумме 537,4 млн руб. , а имущество "Нефтеперевалки" (стоимостью 494,5 млн руб.) арестовано в рамках уголовного дела.

В 2023 г. банк инициировал банкротство Светланы Балабай. Попасть в кредиторы также намерено ООО "Нефтеперевалка". Соответствующее требование отложили до рассмотрения ходатайства о привлечении Балабай к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Однако и последнее дело приостановили до вступления в силу приговора по уголовному делу женщины.

Сама должница против субсидиарной ответственности, так как все полномочия и обязательства по "Нефтеперевалке" передала новому собственнику предприятия Сергею Сапунову. Кроме того, Светлана Балабай просит привлечь к делу сотрудников СУ СК РФ по Самарской области, "как уничтоживших

имущество и документы должника ООО "Нефтеперевалка", не обеспечив их сохранность и

не передавших их должнику ООО "Нефтеперевалка", в том числе его руководителю".