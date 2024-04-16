Новикомбанк рассказал о мерах господдержки и льготных программах работникам НАЗ "Сокол"

Представители опорного банка Госкорпорации Ростех встретились с руководством и коллективом Нижегородского авиастроительного завода "Сокол". На встрече обсуждались меры государственной поддержки и льготные программы Новикомбанка для сотрудников промышленных предприятий. Также Новикомбанк передал в дар музею предприятия четыре модели самолетов.

Встреча прошла на территории музея истории и трудовой славы НАЗ "Сокол". С приветственной речью к собравшимся обратился старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин. Он заявил, что в настоящее время одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед российской промышленностью, является дефицит кадров. Для решения этого вопроса Новикомбанк совместно с Госкорпорацией Ростех разработал линейку продуктов социальной направленности, которые позволяют привлекать, удерживать и мотивировать специалистов. Например, зарплатный проект банка включает в себя льготные программы кредитования физических лиц, повышенные процентные ставки по вкладам и одну из лучших в стране программ лояльности.

"Именно в руках технических специалистов сегодня находится настоящее и будущее российской промышленности. Могу с уверенностью сказать, что грамотные квалифицированные сотрудники — это уже половина успеха любого предприятия. Новикомбанк готов проектировать комплексные решения, призванные повысить уровень жизни специалистов и помочь в укреплении кадрового потенциала нашей страны", — подчеркнул старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.

С ответным словом выступил директор Филиала ПАО "ОАК" — НАЗ "Сокол" Владимир Семенов, который отметил, что последние пять лет предприятие является корпоративным клиентом Новикомбанка и работники завода всегда получают качественные банковские услуги на выгодных условиях.

"Сегодня нас связывают теплые партнерские отношения. Я хочу отметить высокий уровень профессионализма сотрудников Новикомбанка и поблагодарить их за оперативное решение всех возникающих вопросов. Надеюсь, что наше долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество послужит успешному развитию как нашего предприятия, так и всей отечественной авиации в целом", — сказал Владимир Семенов.

В заключение встречи представители Новикомбанка передали в дар музею четыре модели самолетов. Это модели истребителя И-180, реактивного истребителя Ла-15, самолета с оживальным крылом МиГ-21И, на котором проходили подготовку летчики сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, и нового пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-300. Именно этих моделей не хватало в экспозиции музея.