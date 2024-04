Паводок пришел в с. Домашка

Самарский блогер Евгений Щекин опубликовал в своем телеграм-канале оптимистичный ролик: на видео женщина и мужчина на резиновой лодке, напевая "My Heart Will Go On" Селин Дион (из "Титаника" - прим. ред.) пробираются по стихийной реке мимо затопленных по крыши домов.

"Мы счастливы. Панику отставить! Еще никто не умер, все хорошо. Романтика", - бодрится женщина, комментируя происходящее.

Накануне здесь, в селе Домашка Кинельского района Самарской области, подтопило дома.

Напомним, самарские волонтеры собирают гуманитарную помощь, чтобы направить ее пострадавшим от паводка жителям Самарской области. Присоединиться можно, связавшись с организаторами по телефонам: 8 (987) 155-08-58 Егор, 8 (927) 203-80-35 Сергей.