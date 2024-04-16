Никита Салтыков номинирован на премию Golden Boy-2024

Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков вошел в число 100 претендентов на награду Golden Boy от итальянского издания Tuttosport, которая вручается лучшему футболисту года в Европе.
Салтыков расположился на 62-й строчке рейтинга.
Рейтинг будет обновляться ежемесячно до вручения награды, которое состоится в октябре 2024 года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?