В Самаре пройдет круглый стол "Корпоративное волонтерство как двигатель устойчивого развития"

В пятницу, 19 апреля, с 11:30 до 13:00 на площадке ПГУТИ (Московское шоссе, 77) состоится круглый стол "Корпоративное волонтерство как двигатель устойчивого развития. Традиции и новеллы". Мероприятие организует представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке портала "Волга Ньюс".

За круглым столом участники обсудят, какое место корпоративная социальная ответственность занимает в стратегии устойчивого развития предприятия и в решении актуальных проблем общества. Кроме того, будут обозначены актуальные и эффективные формы сотрудничества бизнеса, общества и власти в сфере добровольчества. Также участники обсудят актуальные практики социального партнерства в регионе, их влияние на развитие общества и многое другое.

"Во время круглого стола будет проработан спектр задач, которые важно решить, чтобы социально значимые инициативы работали еще эффективнее и получали дальнейшее распространение, — подчеркнула модератор круглого стола, председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и республике Башкортостан Анастасия Беленкова. — Ключевое слово встречи — партнерство, умение слушать и слышать, доверять и договариваться, объединяться ради общей цели. Объединившись, вместе мы сможем гораздо больше".

Во время мероприятия прозвучит 9 докладов, с которыми выступят представители бизнеса, НКО и органов власти: Анастасия Беленкова, первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, Анна Левковская (Куйбышевская железная дорога), Татьяна Голуб (Health & Nutrition), Ольга Воробьева (Самарский филиал "Т-Плюс"), Илья Ивочкин ("Инклюзивный ресурсный центр"), Наталья Рогова (ПГУТИ), Дмитрий Орлов (компания "Северный Альянс") и Николай Вашуркин (РОО "Экологический контроль Самарской области"), Наталья Ливенцова (благотворительный фонд "Линия Добра "ЛИНЛАЙН").