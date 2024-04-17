Тольяттинского "косметолога" подозревают в мошенничестве на 1,5 млн рублей

В Тольятти задержали 35-летнего мужчину по подозрению в мошенничествах под предлогом оказания косметологических услуг. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, с 2022 г. по июль 2023 г. сотрудники компании, занимавшейся косметологией, приглашали клиенток, обещая бесплатные услуги. Женщинам делали тестирование, а потом говорили о якобы критически плохом состоянии кожи, лица и волос.
После этого клиенток уговаривали на какие-то услуги и просили внести предоплату — от 18 до 100 тыс. рублей. Однако никаких услуг в итоге женщины не получали. Таким образом 26 клиенток лишились 1,5 млн рублей.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎