Тольяттинского "косметолога" подозревают в мошенничестве на 1,5 млн рублей

В Тольятти задержали 35-летнего мужчину по подозрению в мошенничествах под предлогом оказания косметологических услуг. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, с 2022 г. по июль 2023 г. сотрудники компании, занимавшейся косметологией, приглашали клиенток, обещая бесплатные услуги. Женщинам делали тестирование, а потом говорили о якобы критически плохом состоянии кожи, лица и волос.

После этого клиенток уговаривали на какие-то услуги и просили внести предоплату — от 18 до 100 тыс. рублей. Однако никаких услуг в итоге женщины не получали. Таким образом 26 клиенток лишились 1,5 млн рублей.