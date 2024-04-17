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Преступления Происшествия

Тольяттинского "косметолога" подозревают в мошенничестве на 1,5 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали 35-летнего мужчину по подозрению в мошенничествах под предлогом оказания косметологических услуг. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, с 2022 г. по июль 2023 г. сотрудники компании, занимавшейся косметологией, приглашали клиенток, обещая бесплатные услуги. Женщинам делали тестирование, а потом говорили о якобы критически плохом состоянии кожи, лица и волос.

После этого клиенток уговаривали на какие-то услуги и просили внести предоплату — от 18 до 100 тыс. рублей. Однако никаких услуг в итоге женщины не получали. Таким образом 26 клиенток лишились 1,5 млн рублей.

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