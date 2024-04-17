В Самаре определили место перезахоронения останков губернатора Григория Аксакова

В Аксаковском комитете Самарской области рассказали о том, как продвигается работа по перезахоронению останков седьмого губернатора Самарской губернии Григория Сергеевича Аксакова.

"Мы провели важное совещание с участием представителей Аксаковского комитета, Иверского женского монастыря г. Самары и Правительства Самарской области, в ходе которого был решен вопрос о конкретном месте перезахоронения на территории Иверского женского монастыря останков губернатора Григория Аксакова" — рассказал председатель Аксаковского комитета Самарской области Павел Коровин.

"Мнения расходились, было сложно определить место, и областному правительству при личном участии губернатора Дмитрия Игоревича Азарова пришлось принимать соломоново решение, в результате чего удалось найти взаимопонимание между всеми участниками. Рады, что наши опасения были напрасны, мы весьма удовлетворены решением вопроса, поскольку место для перезахоронения останков Григория Сергеевича Аксакова было выбрано действительно почетное. Уверены, оно станет знаковым не только в нашем городе, в нашей губернии, но и вообще в России. Аксаковы — это фамилия, известная всему миру", — отмечает Коровин.

Теперь первостепенная задача — разработка архитектурного проекта. Территория Иверского монастыря — это памятник федерального значения. Прежде, чем там что-то сооружать, нужно провести соответствующие раскопки, исследования. Археологическими изысканиями будет заниматься Государственное бюджетное учреждение культуры "Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области".

"Уверены, что воплощение в жизнь данного проекта будет высоко оценено и федеральными властями, ведь Григорий Аксаков из тех ключевых фигур-державников, благодаря делам и стараниям которых существует само наше государство. Выдающийся государственный служащий, осуществлявший освобождение страны от крепостного права, бывший главой трех областей среднего Поволжья — Оренбургской, Уфимской и Самарской, и сегодня остается примером служения людям, примером самоотверженности и высокого профессионализма", — резюмировал председатель Аксаковского комитета.