"РКС-Самара" рекомендуют навести порядок в платежах до отключения услуг

"РКС-Самара" рекомендуют жителям города провести своеобразный "субботник" — "вымести" все долги со своих квитанций, чтобы спокойно заниматься весенне-летними делами.

Кому и сколько "выметать", ресурсное предприятие напомнит на этой неделе. Больше 45 тысяч абонентов получат уведомления о том, что необходимо внести платёж. Звонки поступят владельцам лицевых счетов с суммой долга больше 7000 рублей.

"Уборка после зимы идёт по всему городу: на улицах, в домах, квартирах, на дачах и садовых участках. Преображения вдохновляют и дают новую энергию. Поэтому нужно наводить чистоту везде, в том числе в платежах, — призывает пресс-служба предприятия. — Вносите пункт "оплатить холодную воду и канализацию" в свой список дел, выметайте мусор, грязь и долги — и наслаждайтесь чистотой дома и в квитанциях".