"РКС-Самара" рекомендуют навести порядок в платежах до отключения услуг

"РКС-Самара" рекомендуют жителям города провести своеобразный "субботник" — "вымести" все долги со своих квитанций, чтобы спокойно заниматься весенне-летними делами.
Кому и сколько "выметать", ресурсное предприятие напомнит на этой неделе. Больше 45 тысяч абонентов получат уведомления о том, что необходимо внести платёж. Звонки поступят владельцам лицевых счетов с суммой долга больше 7000 рублей.
"Уборка после зимы идёт по всему городу: на улицах, в домах, квартирах, на дачах и садовых участках. Преображения вдохновляют и дают новую энергию. Поэтому нужно наводить чистоту везде, в том числе в платежах, — призывает пресс-служба предприятия. — Вносите пункт "оплатить холодную воду и канализацию" в свой список дел, выметайте мусор, грязь и долги — и наслаждайтесь чистотой дома и в квитанциях".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!