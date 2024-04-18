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Фарит Мухаметшин выступил на открытии V Недели российской дипломатии в Самарском университете

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева начала работу V Неделя российской дипломатии, посвященная в этом году проблемам и перспективам космической дипломатии.

Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Организатором ежегодного форума выступает открытый при поддержке Комитета СФ по международным делам и МИД России Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е. М. Примакова.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин в Самаре выступил на пленарной сессии и обратился с видеообращением к участникам мероприятия.

Сенатор поздравил организаторов очередной Недели с юбилеем этого значимого начинания, которое уже стало традицией научной жизни не только региона, но и всей страны. Пятый год подряд в Самарском университете лучшие специалисты в области международных отношений и смежных специальностей в течение нескольких дней делятся опытом с молодым поколением.

По словам парламентария, тема юбилейной Недели российской дипломатии особенно актуальна и важна. "Освоение ближнего космоса выходит на абсолютно новый уровень. Поэтому вопросы космической дипломатии все чаще укладываются в логику парадигмы реализма в международных отношениях. С одной стороны, вновь возникшая космическая гонка заменяет мирную конкуренцию в научно-исследовательской сфере открытом противостоянием. С другой — сохраняется обоснованная позиция стран, включая Россию и наших партнеров, призывающих к многостороннему урегулированию взаимоотношений государств в космическом пространстве", — подчеркнул Фарит Мухаметшин.

По мнению сенатора, в отдаленной перспективе именно космос может стать ключевым объединяющим звеном для перехода ко всеобщей безопасности: "Космос должен стать местом не разобщения, а объединения. В космосе мы должны представлять действительно консолидированную позицию нашего общего, единого дома — единственного пока известного человечеству обитаемого космического тела: планеты Земля".

Сенатор обратил внимание, что для Самарской области тема космической дипломатии особенно близка. Самарская область является одним из регионов-лидеров России в сфере развития отечественной космонавтики. "Нашему региону по праву принадлежит почетный статус комической столицы России. Именно самарская ракета-носитель вывела в космос первый пилотируемый корабль с Юрием Гагариным на борту. Именно здесь производят ракеты, двигатели, и разнообразные космические спутники. Ряд специалистов для этих высокотехнологичных предприятий готовят тоже у нас в Самаре", — отметил Фарит Мухаметшин.

С приветственным словом к участникам V Недели российской дипломатии также обратились директор департамента международного сотрудничества Госкорпорации "Роскосмос" Татьяна Тищенко и директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

Мероприятия в рамках "Недели" проходят на протяжении нескольких дней. Они включают, как научно-практические мероприятия, например, конференции, лекции и семинары, так и дискуссии по современным проблемам международных отношений.

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