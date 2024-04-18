Стало известно, что делать самарцам с новыми квитанциями за обслуживание газового оборудования

Жители Самарской области, которые получали квитанции с новой стоимостью за обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО), могут не опасаться штрафов и пени за неуплату до момента утверждения скорректированного тарифа. Санкции газораспределительные организации за это выставлять не будут.

Такое решение было принято на совещании, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по вопросу расценок на услуги по обслуживанию ВДГО и ВКГО на территории региона. На нем обсуждалась ситуация с новыми повышенными тарифами, которые ввели газораспределительные организации. По требованию регионального УФАС компании до середины мая должны представить экономически обоснованные расценки на услуги, а также устранить замечания по договорам с потребителями. В ходе совещания губернатор подчеркнул, что пока газораспределительные организации не утвердят скорректированные тарифы, они не должны выставлять жителям региона новые счета, требовать оплаты по уже выставленным или применять за это штрафные санкции.

"До принятия решений по установлению новых расценок новые квитанции не должны выставляться. Расчет экономически обоснованной стоимости должен быть произведен с предоставлением в УФАС и дальнейшим перерасчетом там, где оплата уже прошла по ранее обозначенным ценам. По тем квитанциям, которые сегодня выставлены и не оплачиваются, коллеги, считаю, что никаких пени, штрафных санкций быть не должно до полного урегулирования ситуации", — сказал глава региона.

Руководители газораспределительных организаций с позицией губернатора согласились. "При этом я хотел бы, чтобы ни одна газораспределительная организация не забывала об ответственности за безопасность. Самое главное — это жизнь и здоровье людей", — подчеркнул губернатор.

На основании изменений в федеральном законодательстве в части техобслуживания ВДГО и ВКГО, газораспределительные компании установили новые расценки. В Самарской области рост тарифов оказался существенным и превысил средние значения по ПФО. Это вызвало вопросы у жителей и властей Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров, защищая интересы земляков, обратился в региональное УФАС и к депутатам Государственной думы. Антимонопольная служба возбудила административное дело. Ведомство установило, что новые тарифы экономически не обоснованы и обязала газораспределительные организации Самарской области устранить нарушения.