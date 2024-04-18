16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Опубликован ТОП-50 самых востребованных франшиз России В Самаре обсудили стратегию работы партпроекта "Единой России" "Предпринимательство" Тайна пятой планеты: "Пятёрочка" запустила космическую акцию Статус социального предприятия открывает доступ к специальным мерам поддержки Выработка увеличилась: нацпроект "Производительность труда" помог тольяттинской компании улучшить производство

Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области одобрили реализацию инвестпроектов на 4 млрд рублей

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 215
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области бизнес активно инвестирует в реализацию новых проектов. Инвесторы намерены построить в регионе медицинский центр, производство автокомпонентов и расширить площади торгово-выставочного комплекса. Общий объем инвестиций по трем проектам составит 4 млрд рублей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Все они одобрены к реализации на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

"За 2023 год инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 516,6 млрд рублей. Мы фактически удвоили за пять лет объем инвестиций. Это огромная совместная работа бизнеса Самарской области, органов власти, общественных организаций. Уверен, что мы продолжим эту активную работу, — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Регион делами заслужил доверие инвесторов, и сегодня мы видим интерес действующих предприятий, работающих в самых разных отраслях, развиваться именно здесь, в Самарской области".

Строительство медицинского центра предполагает поэтапную реализацию — возведение трех корпусов до 2029 года. Для медицинских работников здесь планируется создать 218 рабочих мест. С инвестором будет заключен инвестиционный меморандум.

Статус стратегического получил инвестпроект по созданию производства автокомпонентов. Запуск завода позволит увеличить объем поставок на "АВТОВАЗ". Главный автопроизводитель страны станет ключевым потребителем продукции будущего предприятия. Старт работы завода запланирован на середину 2025 года.

Создание третьей очереди торгово-выставочного комплекса позволит нарастить площади для проведения тематических выставок и ярмарок, а значит — создать дополнительные возможности для сельхозпроизводителей региона.

"Каждый реализованный проект несет в себе колоссальный социальный эффект: налогоотчисления позволяют развивать социальную инфраструктуру, создаваемые новые рабочие места способствуют здоровой конкуренции бизнеса за сотрудников и росту оплаты труда, высокотехнологичные компании удерживают местных и привлекают в регион новых квалифицированных специалистов. Все эти события в комплексе ведут к улучшению качества жизни наших граждан", — подытожил Дмитрий Богданов.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5