В Самарской области одобрили реализацию инвестпроектов на 4 млрд рублей

В Самарской области бизнес активно инвестирует в реализацию новых проектов. Инвесторы намерены построить в регионе медицинский центр, производство автокомпонентов и расширить площади торгово-выставочного комплекса. Общий объем инвестиций по трем проектам составит 4 млрд рублей.
Все они одобрены к реализации на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова.
"За 2023 год инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 516,6 млрд рублей. Мы фактически удвоили за пять лет объем инвестиций. Это огромная совместная работа бизнеса Самарской области, органов власти, общественных организаций. Уверен, что мы продолжим эту активную работу, — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Регион делами заслужил доверие инвесторов, и сегодня мы видим интерес действующих предприятий, работающих в самых разных отраслях, развиваться именно здесь, в Самарской области".
Строительство медицинского центра предполагает поэтапную реализацию — возведение трех корпусов до 2029 года. Для медицинских работников здесь планируется создать 218 рабочих мест. С инвестором будет заключен инвестиционный меморандум.
Статус стратегического получил инвестпроект по созданию производства автокомпонентов. Запуск завода позволит увеличить объем поставок на "АВТОВАЗ". Главный автопроизводитель страны станет ключевым потребителем продукции будущего предприятия. Старт работы завода запланирован на середину 2025 года.
Создание третьей очереди торгово-выставочного комплекса позволит нарастить площади для проведения тематических выставок и ярмарок, а значит — создать дополнительные возможности для сельхозпроизводителей региона.
"Каждый реализованный проект несет в себе колоссальный социальный эффект: налогоотчисления позволяют развивать социальную инфраструктуру, создаваемые новые рабочие места способствуют здоровой конкуренции бизнеса за сотрудников и росту оплаты труда, высокотехнологичные компании удерживают местных и привлекают в регион новых квалифицированных специалистов. Все эти события в комплексе ведут к улучшению качества жизни наших граждан", — подытожил Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей