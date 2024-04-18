"Т Плюс" назвала лучших дежурных электромонтера и электрослесаря на ТЭЦ в Самарской области

Завершился региональный этап соревнований профессионального мастерства среди оперативного персонала станций Самарского филиала ПАО "Т Плюс". Сегодня были названы имена лучших по профессии из числа дежурных электромонтеров и электрослесарей ТЭЦ.
В частности, соревнования среди дежурных электрослесарей цеха АСУ ТП (автоматизированной системы управления технологическими процессами) прошли впервые в "Т Плюс". Причем для проверки знаний и умений этих специалистов также впервые использовался тренажер для оперативного персонала цехов АСУ ТП. Данный компьютерный симулятор позволяет смоделировать любую неисправность в работе оборудования АСУ ТП и предоставляет участнику возможность применить самые разнообразные приборы диагностики для поиска дефекта.
В общей сложности участникам соревнований предстояло пройти 4 этапа. По их результатам 1 место завоевал дежурный электрослесарь ТЭЦ ВАЗа Никита Вартик. На 2 и 3 местах расположились представители Самарской ТЭЦ и Сызранской ТЭЦ — Александр Литовка и Артем Бурьянов.
В свою очередь, соревнования дежурных электромонтеров является традиционными для компании "Т Плюс". На региональном этапе участникам из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани предстояло доказать высокий уровень знаний нормативно-технической документации и требований по подготовке рабочих мест, а также ликвидировать аварию на электрооборудовании станции и оказать доврачебную помощь пострадавшему.
В итоге среди дежурных электромонтеров лучшим по профессии стал представитель Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Денис Султанов. На 2 месте электромонтер Сызранской ТЭЦ Денис Табаков, на 3 месте — электромонтер Тольяттинской ТЭЦ Александр Мауль.
Новшеством этого года стал этап "Проверка когнитивных навыков и управления эмоциями". Впервые на региональных соревнованиях участникам предлагалось несколько игр-тренажеров на концентрацию внимания. Результаты оценки познавательных функций мозга также были учтены в общем зачете у дежурных электромонтеров и электрослесарей.
"Все участники соревнований продемонстрировали хорошую подготовку и высокий уровень мастерства. Уверен, что среди них нет проигравших: участие в подобных конкурсах дает богатый опыт для повседневного обслуживания оборудования, так и для будущих соревнований. А это в конечном счете повышает надежность эксплуатации энергетических объектов компании", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс", председатель главной судейской комиссии Андрей Филиппов.
В ноябре 2024 года в Самаре пройдут соревнования профессионального мастерства "Лучший дежурный электромонтер ПАО "Т Плюс", где честь регионального филиала будет отстаивать специалист Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Денис Султанов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!