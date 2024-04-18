"Т Плюс" назвала лучших дежурных электромонтера и электрослесаря на ТЭЦ в Самарской области

Завершился региональный этап соревнований профессионального мастерства среди оперативного персонала станций Самарского филиала ПАО "Т Плюс". Сегодня были названы имена лучших по профессии из числа дежурных электромонтеров и электрослесарей ТЭЦ.

В частности, соревнования среди дежурных электрослесарей цеха АСУ ТП (автоматизированной системы управления технологическими процессами) прошли впервые в "Т Плюс". Причем для проверки знаний и умений этих специалистов также впервые использовался тренажер для оперативного персонала цехов АСУ ТП. Данный компьютерный симулятор позволяет смоделировать любую неисправность в работе оборудования АСУ ТП и предоставляет участнику возможность применить самые разнообразные приборы диагностики для поиска дефекта.

В общей сложности участникам соревнований предстояло пройти 4 этапа. По их результатам 1 место завоевал дежурный электрослесарь ТЭЦ ВАЗа Никита Вартик. На 2 и 3 местах расположились представители Самарской ТЭЦ и Сызранской ТЭЦ — Александр Литовка и Артем Бурьянов.

В свою очередь, соревнования дежурных электромонтеров является традиционными для компании "Т Плюс". На региональном этапе участникам из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани предстояло доказать высокий уровень знаний нормативно-технической документации и требований по подготовке рабочих мест, а также ликвидировать аварию на электрооборудовании станции и оказать доврачебную помощь пострадавшему.

В итоге среди дежурных электромонтеров лучшим по профессии стал представитель Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Денис Султанов. На 2 месте электромонтер Сызранской ТЭЦ Денис Табаков, на 3 месте — электромонтер Тольяттинской ТЭЦ Александр Мауль.

Новшеством этого года стал этап "Проверка когнитивных навыков и управления эмоциями". Впервые на региональных соревнованиях участникам предлагалось несколько игр-тренажеров на концентрацию внимания. Результаты оценки познавательных функций мозга также были учтены в общем зачете у дежурных электромонтеров и электрослесарей.

"Все участники соревнований продемонстрировали хорошую подготовку и высокий уровень мастерства. Уверен, что среди них нет проигравших: участие в подобных конкурсах дает богатый опыт для повседневного обслуживания оборудования, так и для будущих соревнований. А это в конечном счете повышает надежность эксплуатации энергетических объектов компании", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс", председатель главной судейской комиссии Андрей Филиппов.

В ноябре 2024 года в Самаре пройдут соревнования профессионального мастерства "Лучший дежурный электромонтер ПАО "Т Плюс", где честь регионального филиала будет отстаивать специалист Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Денис Султанов.