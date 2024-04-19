16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" открывается выставка "Сны во плоти" В музее Алабина откроется всероссийская выставка "Всю жизнь играем в куклы" В музее Рязанова расскажут о взрослых смыслах детской научной фантастики В музее Модерна состоится открытие выставки "Материя" В музее-галерее "Заварка" пройдут уроки графики

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" открывается выставка "Сны во плоти"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 231
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 апреля, в 16:00 в культцентре "ЗИМ Галерея" состоится открытие персональной выставки самарского художника Андрея Курочкина "Сны во плоти". В программе: авторская экскурсия и творческая встреча с художником.

"Живопись Андрея Курочкина, как любое хорошее искусство, заключает в себе противоречивые потоки. Подобно слушателю музыки, его зритель то охвачен темой, то увлекаем ритмом мазков, то деталями, из которых сложено живописное полотно", — так звучит отрывок из рецензии арт-критика Владимира Стасова на представленные в экспозиции работы.

Жилой комплекс "ЗИМ Галерея" поддерживает творцов Самары из разных сфер культуры. И живопись Андрея Курочкина не оставит равнодушным многих: за скромностью персоны стоит большой талант и его собственный стиль к которому художник пришел с течением времени. Оригинальность экспозиции заключается еще и в том, что представленные работы написаны "не напоказ", а рождены под вдохновением и являются бережно хранимой частью собственной коллекции художника.

Культцентр "ЗИМ Галерея", ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж (ЖК "Галактика", ориентир вывеска "Росгосстрах).

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5