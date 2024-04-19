В "ЗИМ Галерее" открывается выставка "Сны во плоти"

В субботу, 20 апреля, в 16:00 в культцентре "ЗИМ Галерея" состоится открытие персональной выставки самарского художника Андрея Курочкина "Сны во плоти". В программе: авторская экскурсия и творческая встреча с художником.



"Живопись Андрея Курочкина, как любое хорошее искусство, заключает в себе противоречивые потоки. Подобно слушателю музыки, его зритель то охвачен темой, то увлекаем ритмом мазков, то деталями, из которых сложено живописное полотно", — так звучит отрывок из рецензии арт-критика Владимира Стасова на представленные в экспозиции работы.



Жилой комплекс "ЗИМ Галерея" поддерживает творцов Самары из разных сфер культуры. И живопись Андрея Курочкина не оставит равнодушным многих: за скромностью персоны стоит большой талант и его собственный стиль к которому художник пришел с течением времени. Оригинальность экспозиции заключается еще и в том, что представленные работы написаны "не напоказ", а рождены под вдохновением и являются бережно хранимой частью собственной коллекции художника.

